В ЛНР отменили комендантский час на Пасхальную ночь - РИА Новости Крым, 09.04.2026
В ЛНР отменили комендантский час на Пасхальную ночь
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник принял решение о приостановке действия комендантского часа в ночь на Пасху. Об этом он написал в своем канале МАХ.Комендантский час отменяется для того, чтобы жители республики смогли посетить праздничные богослужения в православных храмах, уточнил Пасечник.По его информации, исключением станут семь муниципальных образований, где комендантский час продолжит действовать в ранее установленном режиме: Кременской, Сватовский, Троицкий муниципальные округа, а также городские округа города Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.С 2022 года на всей территории ЛНР установлен комендантский час с 23.00 до 04.00, на территориях приближенных к зоне боевых действий – с 21.00 до 06.00.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник принял решение о приостановке действия комендантского часа в ночь на Пасху. Об этом он написал в своем канале МАХ.
"Действие комендантского часа приостановлено с 23:00 11 апреля до 04:00 12 апреля", - говорится в сообщении.
Комендантский час отменяется для того, чтобы жители республики смогли посетить праздничные богослужения в православных храмах, уточнил Пасечник.
По его информации, исключением станут семь муниципальных образований, где комендантский час продолжит действовать в ранее установленном режиме: Кременской, Сватовский, Троицкий муниципальные округа, а также городские округа города Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.
С 2022 года на всей территории ЛНР установлен комендантский час с 23.00 до 04.00, на территориях приближенных к зоне боевых действий – с 21.00 до 06.00.
