В ЛНР отменили комендантский час на Пасхальную ночь

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник принял решение о приостановке действия комендантского часа в ночь на Пасху. Об этом он написал в своем РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T13:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник принял решение о приостановке действия комендантского часа в ночь на Пасху. Об этом он написал в своем канале МАХ.Комендантский час отменяется для того, чтобы жители республики смогли посетить праздничные богослужения в православных храмах, уточнил Пасечник.По его информации, исключением станут семь муниципальных образований, где комендантский час продолжит действовать в ранее установленном режиме: Кременской, Сватовский, Троицкий муниципальные округа, а также городские округа города Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.С 2022 года на всей территории ЛНР установлен комендантский час с 23.00 до 04.00, на территориях приближенных к зоне боевых действий – с 21.00 до 06.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос о пасхальном перемирии с УкраинойКомендантский час на новогодние праздники отменен в ряде регионов ЛНРВоенное положение: что ждет россиян в случае его введения

