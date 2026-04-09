В Крыму зарядили дожди: что будет с озимыми

В Крыму зарядили дожди: что будет с озимыми - РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T16:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Крыму резкие перепады температур и высокая влажность воздуха привели к развитию ряда заболеваний озимых зерновых культур. Об этом сообщили в республиканском минсельхозе. В минсельхозе предупредили о риске активной вспышки этих заболеваний озимых растений из-за высокой влажности почвы."Особое внимание необходимо обратить на накопление инфекционного начала корневых гнилей. Оптимальная для их развития влажность почвы (40–80%) в большинстве районов Крыма превышена. Там, где защитные мероприятия проведены своевременно, ситуация под контролем. Но на полях, оставленных без внимания, инфекция может набирать силу", - предупредили в ведомстве.Как отметила в комментарии РИА Новости Крым кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, корневые гнили для Крыма являются довольно редким явлением. А вот мучнистая роса, ржавчина и септориоз — это заболевания, от которых поля полуострова страдают практически каждый год.По ее словам, после дождей и потепления начался настолько активный рост озимых культур, что болезни за ними не успевают: инфицированные части растений остались на нижних листьях, а верхние листы, которые активно сейчас растут, пока еще чистые, не поражены болезнью."Как только потеплеет, болезни могут активизироваться, потому что инфекция есть. Обычно обработки проводят к концу фазы кущения, то есть, на сегодняшний день они уже должны быть закончены, но из-за дождей они еще не проведены. Так что, как только установится погода, нужно будет этим заняться", - резюмировала эксперт.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигаются снегопады - новое штормовое предупреждениеЭкстренное штормовое предупреждение для Крыма: идут заморозки до -2 градусовКрымские горы накрыло снегом

