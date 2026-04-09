Рейтинг@Mail.ru
В Крыму зарядили дожди: что будет с озимыми
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260409/v-krymu-zaryadili-dozhdi-chto-budet-s-ozimymi-1155066522.html
В Крыму зарядили дожди: что будет с озимыми
В Крыму зарядили дожди: что будет с озимыми - РИА Новости Крым, 09.04.2026
В Крыму зарядили дожди: что будет с озимыми
В Крыму резкие перепады температур и высокая влажность воздуха привели к развитию ряда заболеваний озимых зерновых культур. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T16:54
2026-04-09T16:55
эксклюзивы риа новости крым
крым
минсельхоз крыма
сельское хозяйство
ниисх крыма
урожай в крыму
урожай
урожай зерновых культур
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223766_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_c12c5c0b1d62e9f4ce96213d74b75ab5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Крыму резкие перепады температур и высокая влажность воздуха привели к развитию ряда заболеваний озимых зерновых культур. Об этом сообщили в республиканском минсельхозе. В минсельхозе предупредили о риске активной вспышки этих заболеваний озимых растений из-за высокой влажности почвы."Особое внимание необходимо обратить на накопление инфекционного начала корневых гнилей. Оптимальная для их развития влажность почвы (40–80%) в большинстве районов Крыма превышена. Там, где защитные мероприятия проведены своевременно, ситуация под контролем. Но на полях, оставленных без внимания, инфекция может набирать силу", - предупредили в ведомстве.Как отметила в комментарии РИА Новости Крым кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, корневые гнили для Крыма являются довольно редким явлением. А вот мучнистая роса, ржавчина и септориоз — это заболевания, от которых поля полуострова страдают практически каждый год.По ее словам, после дождей и потепления начался настолько активный рост озимых культур, что болезни за ними не успевают: инфицированные части растений остались на нижних листьях, а верхние листы, которые активно сейчас растут, пока еще чистые, не поражены болезнью."Как только потеплеет, болезни могут активизироваться, потому что инфекция есть. Обычно обработки проводят к концу фазы кущения, то есть, на сегодняшний день они уже должны быть закончены, но из-за дождей они еще не проведены. Так что, как только установится погода, нужно будет этим заняться", - резюмировала эксперт.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигаются снегопады - новое штормовое предупреждениеЭкстренное штормовое предупреждение для Крыма: идут заморозки до -2 градусовКрымские горы накрыло снегом
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223766_60:0:1500:1080_1920x0_80_0_0_7efb44b32ca328797afb98c988b689ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, минсельхоз крыма, сельское хозяйство, ниисх крыма, урожай в крыму, урожай, урожай зерновых культур, новости крыма, погода в крыму
В Крыму зарядили дожди: что будет с озимыми

В Крыму из-за скачков погоды заболели озимые зерновые – минсельхоз

16:54 09.04.2026 (обновлено: 16:55 09.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОзимые
Озимые - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Крыму резкие перепады температур и высокая влажность воздуха привели к развитию ряда заболеваний озимых зерновых культур. Об этом сообщили в республиканском минсельхозе.

"Специалисты филиала "Россельхозцентра" фиксируют рост заболеваний по итогам мониторинга на конец марта. На посевах озимых зерновых активно развиваются корневые гнили, септориоз, мучнистая роса", - отметили в ведомстве.

В минсельхозе предупредили о риске активной вспышки этих заболеваний озимых растений из-за высокой влажности почвы.
"Особое внимание необходимо обратить на накопление инфекционного начала корневых гнилей. Оптимальная для их развития влажность почвы (40–80%) в большинстве районов Крыма превышена. Там, где защитные мероприятия проведены своевременно, ситуация под контролем. Но на полях, оставленных без внимания, инфекция может набирать силу", - предупредили в ведомстве.
Как отметила в комментарии РИА Новости Крым кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, корневые гнили для Крыма являются довольно редким явлением. А вот мучнистая роса, ржавчина и септориоз — это заболевания, от которых поля полуострова страдают практически каждый год.
"Проблема в том, что многие сельхозпредприятия из-за дождей не успели обработать посевы фунгицидами и гербицидами. Поэтому на многих полях сорняк уже обгоняет озимые. Но, с другой стороны, хорошо, что влага. Сейчас осадки – это именно то, что надо посевам, поскольку идет одна из наиболее критических фаз развития озимых, и влага очень нужна", - сказала Радченко.
По ее словам, после дождей и потепления начался настолько активный рост озимых культур, что болезни за ними не успевают: инфицированные части растений остались на нижних листьях, а верхние листы, которые активно сейчас растут, пока еще чистые, не поражены болезнью.
"Как только потеплеет, болезни могут активизироваться, потому что инфекция есть. Обычно обработки проводят к концу фазы кущения, то есть, на сегодняшний день они уже должны быть закончены, но из-за дождей они еще не проведены. Так что, как только установится погода, нужно будет этим заняться", - резюмировала эксперт.
Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымМинсельхоз КрымаСельское хозяйствоНИИСХ КрымаУрожай в КрымуУрожайУрожай зерновых культурНовости КрымаПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
