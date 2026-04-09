В Крыму прогнозируют рост турпотока на 20%

В Крыму прогнозируют рост турпотока на 20% - РИА Новости Крым, 09.04.2026

В Крыму прогнозируют рост турпотока на 20%

Рост туристического потока в Крым в 2026 году, по предварительным прогнозам, составит порядка 20%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава... РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T17:19

2026-04-09T17:19

2026-04-09T17:19

крым

новости крыма

владимир константинов

туризм в крыму

внутренний туризм

крым курортный

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Рост туристического потока в Крым в 2026 году, по предварительным прогнозам, составит порядка 20%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.По мнению Константинова, спрос на внутренний туризм в этом году повысится, в том числе на фоне обострения на Ближнем Востоке. Туристическая инфраструктура Крыма, по словам политика, готова к этому росту. Это касается реконструкции набережных, строительства новых дорог и канализационных очистных сооружений. Кроме того, отели и санатории расширяют перечень услуг, в том числе открывая спа-комплексы, бассейны, сауны и фитнесс-залы, а здравницы закупают и устанавливают новое медицинское оборудование.При этом места на лето в некоторых санаториях региона уже полностью забронированы, добавил он.В 2025 году Крым принял почти 7 миллионов туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий ранее отмечал, что причинами роста турпотока в Крым стала грамотная ценовая политика отельеров, растущий выбор предложений для отдыха, новые точки притяжения для туристов и любовь россиян к полуострову.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, владимир константинов, туризм в крыму, внутренний туризм, крым курортный