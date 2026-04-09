В Крыму прогнозируют рост турпотока на 20%
Рост турпотока в Крым в этом году составит около 20% – Константинов
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоТуристы в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Рост туристического потока в Крым в 2026 году, по предварительным прогнозам, составит порядка 20%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Предпосылки к тому, чтобы провести сезон успешно, очень хорошие. По предварительным прогнозам, мы к следующему году вырастем еще больше (чем в 2025-м – ред.). Если в прошлом году у нас был рост 15%, то в этом год предварительный прогнозный рост уже 20%", - сказал председатель Госсовета РК.
По мнению Константинова, спрос на внутренний туризм в этом году повысится, в том числе на фоне обострения на Ближнем Востоке.
Туристическая инфраструктура Крыма, по словам политика, готова к этому росту. Это касается реконструкции набережных, строительства новых дорог и канализационных очистных сооружений. Кроме того, отели и санатории расширяют перечень услуг, в том числе открывая спа-комплексы, бассейны, сауны и фитнесс-залы, а здравницы закупают и устанавливают новое медицинское оборудование.
При этом места на лето в некоторых санаториях региона уже полностью забронированы, добавил он.
В 2025 году Крым принял почти 7 миллионов туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий ранее отмечал, что причинами роста турпотока в Крым стала грамотная ценовая политика отельеров, растущий выбор предложений для отдыха, новые точки притяжения для туристов и любовь россиян к полуострову.
