В Крыму ограничили вылов рыбы - с чем связан запрет

Общий нерестовый запрет, который ограничивает вылов рыбы во всех внутренних водоемах рыбохозяйственного значения в Крыму, направлен на сохранение запасов водных

2026-04-09T12:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Общий нерестовый запрет, который ограничивает вылов рыбы во всех внутренних водоемах рыбохозяйственного значения в Крыму, направлен на сохранение запасов водных биоресурсов, он будет действовать до 1 июня. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил доцент кафедры зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Гайдаенко.Речь идет о запрете рыбалки во внутренних водных объектах - на водохранилищах, озерах и основных реках полуострова. Запрет действует не только на территории Республики Крым, поскольку основная масса рыбы, обитающей на материковой европейской части России, нерестится именно в период с 1 апреля до 1 июня.По словам специалиста, запрет распространяется на естественные водоемы общего пользования, а вот к хозяйствам, прудам и обводненным карьерам, где выращивают рыбу искусственно в целях реализации, он отношения не имеет, поскольку такая рыба является частью сельскохозяйственного товарного производства.Кроме того, ловить рыбу в этот период можно в тех водоемах, где рыба еще не достигла половой зрелости, но достигла интересной массы для рыбаков. При этом ежегодно и количество таких хозяйств, и их уровень превышается, потому что потребность в рыбалке довольно высокая, отметил эксперт.Меры наказания за нарушение запрета прописаны в Кодексе административных правонарушений, степень ответственности зависит от того, насколько ценные виды рыбы были добыты с нарушением этих правил, оценки ущерба, добавил Гайдаенко.Ранее замруководителя Азово-Черноморского филиала "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" Владимир Белоусов отмечал, что правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне нуждаются в изменениях. Нормы, принятые в 2020 году, уже не актуальны в связи с динамичными изменениями в экосистемах Черного и Азовского морей.Также сообщалось, что вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась. Также благодаря запрету на лов выросла популяция некоторых видов осетровых – с 2027 года могут быть выданы небольшие объемы для специализированного промысла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйстваВ Азовском море массово расселилась деликатесная креветкаФермы по выращиванию устриц могут появиться в Азовском море до 2030 года

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

