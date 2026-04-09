Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ограничили вылов рыбы - с чем связан запрет - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260409/v-krymu-ogranichili-vylov-ryby---s-chem-svyazan-zapret-1155050475.html
В Крыму ограничили вылов рыбы - с чем связан запрет
В Крыму ограничили вылов рыбы - с чем связан запрет
Общий нерестовый запрет, который ограничивает вылов рыбы во всех внутренних водоемах рыбохозяйственного значения в Крыму, направлен на сохранение запасов водных биоресурсов, он будет действовать до 1 июня.
рыбалка
рыболовство
крым
новости крыма
владимир гайдаенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148503157_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9c66a24db7c5d321372b5cab601928fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Общий нерестовый запрет, который ограничивает вылов рыбы во всех внутренних водоемах рыбохозяйственного значения в Крыму, направлен на сохранение запасов водных биоресурсов, он будет действовать до 1 июня. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил доцент кафедры зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Гайдаенко.Речь идет о запрете рыбалки во внутренних водных объектах - на водохранилищах, озерах и основных реках полуострова. Запрет действует не только на территории Республики Крым, поскольку основная масса рыбы, обитающей на материковой европейской части России, нерестится именно в период с 1 апреля до 1 июня.По словам специалиста, запрет распространяется на естественные водоемы общего пользования, а вот к хозяйствам, прудам и обводненным карьерам, где выращивают рыбу искусственно в целях реализации, он отношения не имеет, поскольку такая рыба является частью сельскохозяйственного товарного производства.Кроме того, ловить рыбу в этот период можно в тех водоемах, где рыба еще не достигла половой зрелости, но достигла интересной массы для рыбаков. При этом ежегодно и количество таких хозяйств, и их уровень превышается, потому что потребность в рыбалке довольно высокая, отметил эксперт.Меры наказания за нарушение запрета прописаны в Кодексе административных правонарушений, степень ответственности зависит от того, насколько ценные виды рыбы были добыты с нарушением этих правил, оценки ущерба, добавил Гайдаенко.Ранее замруководителя Азово-Черноморского филиала "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" Владимир Белоусов отмечал, что правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне нуждаются в изменениях. Нормы, принятые в 2020 году, уже не актуальны в связи с динамичными изменениями в экосистемах Черного и Азовского морей.Также сообщалось, что вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась. Также благодаря запрету на лов выросла популяция некоторых видов осетровых – с 2027 года могут быть выданы небольшие объемы для специализированного промысла.
https://crimea.ria.ru/20260327/bolee-30-mln-shtuk-molodi-russkogo-osetra-vypustili-v-vodoemy-rossii-1154681782.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148503157_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_4f41f1d3b8e9c1f9279fa79aa3784710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Крыму ограничили вылов рыбы - с чем связан запрет

В Крыму объявлен запрет на вылов рыбы в водоемах рыбохозяйственного значения до 1 июня

12:32 09.04.2026
 
© РИА Новости КрымРыбалка
Рыбалка - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Общий нерестовый запрет, который ограничивает вылов рыбы во всех внутренних водоемах рыбохозяйственного значения в Крыму, направлен на сохранение запасов водных биоресурсов, он будет действовать до 1 июня. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил доцент кафедры зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Гайдаенко.
"Общий нерестовый запрет — это ежегодное мероприятие, которое направлено на сохранение запасов естественных водоемов - как промысловых видов рыб, так и вообще запасов водных биоресурсов. Этот период позволяет рыбе отдать потомство, соответственно, восполнить естественные водоемы", - сказал Гайдаенко.
Речь идет о запрете рыбалки во внутренних водных объектах - на водохранилищах, озерах и основных реках полуострова. Запрет действует не только на территории Республики Крым, поскольку основная масса рыбы, обитающей на материковой европейской части России, нерестится именно в период с 1 апреля до 1 июня.
По словам специалиста, запрет распространяется на естественные водоемы общего пользования, а вот к хозяйствам, прудам и обводненным карьерам, где выращивают рыбу искусственно в целях реализации, он отношения не имеет, поскольку такая рыба является частью сельскохозяйственного товарного производства.
Кроме того, ловить рыбу в этот период можно в тех водоемах, где рыба еще не достигла половой зрелости, но достигла интересной массы для рыбаков. При этом ежегодно и количество таких хозяйств, и их уровень превышается, потому что потребность в рыбалке довольно высокая, отметил эксперт.
Временный запрет действует с 1 апреля. Он вводится ежегодно на период нереста рыбы. Нарушение правил влечет за собой административную ответственность, под которую могут попасть как рыбаки-любители, так и рыбные хозяйства.
Меры наказания за нарушение запрета прописаны в Кодексе административных правонарушений, степень ответственности зависит от того, насколько ценные виды рыбы были добыты с нарушением этих правил, оценки ущерба, добавил Гайдаенко.
Ранее замруководителя Азово-Черноморского филиала "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" Владимир Белоусов отмечал, что правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне нуждаются в изменениях. Нормы, принятые в 2020 году, уже не актуальны в связи с динамичными изменениями в экосистемах Черного и Азовского морей.
Также сообщалось, что вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась. Также благодаря запрету на лов выросла популяция некоторых видов осетровых – с 2027 года могут быть выданы небольшие объемы для специализированного промысла.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РыбалкаРыболовствоКрымНовости КрымаВладимир Гайдаенко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03В Кремле ответили на вопрос о пасхальном перемирии с Украиной
13:01В ВТБ назвали меры господдержки для развития ИИ-рынка
12:57Крым занял 29 место в рейтинге региональных отделений общества "Знание"
12:50Крымский мост открыт
12:48На Крым надвигаются снегопады - новое штормовое предупреждение
12:32В Крыму ограничили вылов рыбы - с чем связан запрет
12:26Рейд в Севастополе снова закрыли
12:16Крымский мост закрыт
12:14Воздушную тревогу в Севастополе отменили
12:12Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
11:51"Калашников" представил 5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВО
11:41Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:36"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гараже
11:24Литовского чиновника сошлют на Украину из-за слов о Крыме
11:15Новости Феодосии: как ходит транспорт после перекрытия движения
10:58Новые угрозы Трампа Ирану: применят ли США ядерное оружие
10:43В Херсонской области растет активность финансовой и банковской систем
10:25В России удвоят число оснований для выдворения мигрантов
10:19В России снизилась стоимость продуктов для пасхального стола
10:13Рейд в Севастополе открыт
Лента новостейМолния