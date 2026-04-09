https://crimea.ria.ru/20260409/v-krymu-nashestvie-smertelno-opasnykh-paukov-1155047553.html

В Крыму нашествие смертельно опасных пауков

На Крымском полуострове стремительно растет популяция пауков. При этом, специалисты фиксируют не только возросшую плодовитость у местных ядовитых членистоногих,

2026-04-09T17:57

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111703/18/1117031878_0:311:1024:887_1920x0_80_0_0_c8984ae78d8b4848362016ede73d33f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. На Крымском полуострове стремительно растет популяция пауков. При этом, специалисты фиксируют не только возросшую плодовитость у местных ядовитых членистоногих, но и появление новых видов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил профессор кафедры общей биологии и генетики Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов.Он пояснил, что раньше пауки из рода черных вдов встречались довольно редко. Сейчас, поход на природу, вероятно, обернется встречей с ядовитым членистоногим. Излюбленное место обитания пауков — степь, берега соленых озер, растительность на пляже.Вместе с их численностью расширяется и область обитания членистоногих, и опасные виды уже предпочитают селиться поближе к людям — в городах. Здесь они выбирают заросли, овраги, мусорные кучи и даже подъезды многоквартирных домов, отметил ученый.Ранее на мысе Казантип ученые обнаружили пять новых видов пауков. Два из них – Euryopis laeta и Phycosoma inornatum – впервые замечены не только в этом районе полуострова, но и в целом в регионе. С учетом сделанных находок, с территории Казантипа теперь известно 160 видов пауков, в общей сложности сейчас на полуострове учтено 605 видов пауков. Дальнейшие исследования в этом направлении планируются, подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

