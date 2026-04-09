В Крыму нашествие смертельно опасных пауков - РИА Новости Крым, 09.04.2026
В Крыму нашествие смертельно опасных пауков
На Крымском полуострове стремительно растет популяция пауков. При этом, специалисты фиксируют не только возросшую плодовитость у местных ядовитых членистоногих, РИА Новости Крым, 09.04.2026
В Крыму стремительно растет популяция смертельно опасных пауков - каракуртов

© Фото: Wikipedia / Паук каракурт
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. На Крымском полуострове стремительно растет популяция пауков. При этом, специалисты фиксируют не только возросшую плодовитость у местных ядовитых членистоногих, но и появление новых видов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил профессор кафедры общей биологии и генетики Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов.

"В последнее время значительно увеличилась популяция каракуртов (вид пауков из рода черных вдов - ред.), можно сказать даже лавинообразно увеличилась. Связано это с потеплением и климатическими изменениями", - отметил Сергей Иванов.

Он пояснил, что раньше пауки из рода черных вдов встречались довольно редко. Сейчас, поход на природу, вероятно, обернется встречей с ядовитым членистоногим. Излюбленное место обитания пауков — степь, берега соленых озер, растительность на пляже.
Вместе с их численностью расширяется и область обитания членистоногих, и опасные виды уже предпочитают селиться поближе к людям — в городах. Здесь они выбирают заросли, овраги, мусорные кучи и даже подъезды многоквартирных домов, отметил ученый.
Ранее на мысе Казантип ученые обнаружили пять новых видов пауков. Два из них – Euryopis laeta и Phycosoma inornatum – впервые замечены не только в этом районе полуострова, но и в целом в регионе. С учетом сделанных находок, с территории Казантипа теперь известно 160 видов пауков, в общей сложности сейчас на полуострове учтено 605 видов пауков. Дальнейшие исследования в этом направлении планируются, подытожил эксперт.
