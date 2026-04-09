В Кремле ответили на вопрос о пасхальном перемирии с Украиной - РИА Новости Крым, 09.04.2026
В Кремле ответили на вопрос о пасхальном перемирии с Украиной
2026-04-09T13:03
2026-04-09T13:04
В Кремле ответили на вопрос о пасхальном перемирии с Украиной

Путин не принимал никаких решений о пасхальном перемирии – Песков

13:03 09.04.2026 (обновлено: 13:04 09.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пока не принимал решений о возможности пасхального перемирия с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова остановить боевые действия и прекратить огонь на Пасху. О какой именно дате идет речь – по католическому календарю или православному – он не уточнил. В Кремле не увидели четко сформулированной инициативы в словах главы киевского режима.
"На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал", - цитирует Пескова РИА Новости.
Остановить горячую фазу специальной военной операции можно будет только после вывода ВСУ с Донбасса, заявлял ранее представитель Кремля.
Зеленский до этого якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако каждый раз нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия в Минобороны сообщили, что за это время было зафиксировано 4900 нарушений перемирия украинской стороной.
