В Херсонской области растет активность финансовой и банковской систем - РИА Новости Крым, 09.04.2026

Кредитный портфель в Херсонской области вырос в 3,5 раза. Компании в регионе используют заемные средства для модернизации производств, жители берут льготную... РИА Новости Крым, 09.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Кредитный портфель в Херсонской области вырос в 3,5 раза. Компании в регионе используют заемные средства для модернизации производств, жители берут льготную ипотеку под два процента. Об этом в MAX сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с губернатором области Владимиром Сальдо.По словам Хуснуллина, у жилищного строительства в регионе большая перспектива. На сегодня выдано восемь разрешений на строительство, к концу года застройщики планируют ввести 127 500 квадратных метров жилья, для вовлечения в новые проекты определены 53 земельных участка, уточнил вице-премьер РФ."Уделили внимание вопросу модернизации коммунальной инфраструктуры. Важно использовать не только возможности программ ее восстановления, но и механизмы финансовой поддержки – специальные казначейские кредиты и контролируемые иностранные компании", – подчеркнул руководитель.В этом году запланирована реализация 17 мероприятий, в том числе по 35 километрам сетей, добавил Марат Хуснуллин.

