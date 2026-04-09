В Херсонской области растет активность финансовой и банковской систем
В Херсонской области растет активность финансовой и банковской систем - РИА Новости Крым, 09.04.2026
В Херсонской области растет активность финансовой и банковской систем
Кредитный портфель в Херсонской области вырос в 3,5 раза. Компании в регионе используют заемные средства для модернизации производств, жители берут льготную... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T10:43
2026-04-09T10:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Кредитный портфель в Херсонской области вырос в 3,5 раза. Компании в регионе используют заемные средства для модернизации производств, жители берут льготную ипотеку под два процента. Об этом в MAX сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с губернатором области Владимиром Сальдо.По словам Хуснуллина, у жилищного строительства в регионе большая перспектива. На сегодня выдано восемь разрешений на строительство, к концу года застройщики планируют ввести 127 500 квадратных метров жилья, для вовлечения в новые проекты определены 53 земельных участка, уточнил вице-премьер РФ."Уделили внимание вопросу модернизации коммунальной инфраструктуры. Важно использовать не только возможности программ ее восстановления, но и механизмы финансовой поддержки – специальные казначейские кредиты и контролируемые иностранные компании", – подчеркнул руководитель.В этом году запланирована реализация 17 мероприятий, в том числе по 35 километрам сетей, добавил Марат Хуснуллин.Ранее сообщалось, что в Севастополе возводят 34 новых дома. Жилые кварталы параллельно оснащаются новыми дорогами, школами и детскими садами. Кроме того, в комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры города вошли 366 мероприятий. Это работы по водоотведению и водоснабжению, теплоснабжению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60% - ХуснуллинФедеральные трассы в Крым отремонтируют в рамках нацпроектаКак может измениться семейная ипотека в России
херсонская область
новые регионы россии
марат хуснуллин, владимир сальдо, херсонская область, новости, новые регионы россии, экономика
В Херсонской области растет активность финансовой и банковской систем
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Кредитный портфель в Херсонской области вырос в 3,5 раза. Компании в регионе используют заемные средства для модернизации производств, жители берут льготную ипотеку под два процента. Об этом в MAX сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с губернатором области Владимиром Сальдо.
"В Херсонской области по сравнению с тремя месяцами прошлого года почти в 3,5 раза вырос кредитный портфель. Это говорит об увеличении активности финансовой и банковской систем: компании используют заемные средства для модернизации производств, жители берут льготную ипотеку под 2%", – сказано в сообщении.
По словам Хуснуллина, у жилищного строительства в регионе большая перспектива. На сегодня выдано восемь разрешений на строительство, к концу года застройщики планируют ввести 127 500 квадратных метров жилья, для вовлечения в новые проекты определены 53 земельных участка, уточнил вице-премьер РФ.
"Уделили внимание вопросу модернизации коммунальной инфраструктуры. Важно использовать не только возможности программ ее восстановления, но и механизмы финансовой поддержки – специальные казначейские кредиты и контролируемые иностранные компании", – подчеркнул руководитель.
В этом году запланирована реализация 17 мероприятий, в том числе по 35 километрам сетей, добавил Марат Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что в Севастополе возводят 34 новых дома
. Жилые кварталы параллельно оснащаются новыми дорогами, школами и детскими садами. Кроме того, в комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры города вошли 366 мероприятий. Это работы по водоотведению и водоснабжению, теплоснабжению.
