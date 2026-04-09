Рейтинг@Mail.ru
В какие цвета можно красить яйца на Пасху – ответ священника - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260409/v-kakie-tsveta-mozhno-krasit-yaytsa-na-paskhu--otvet-svyaschennika-1155056001.html
В какие цвета можно красить яйца на Пасху – ответ священника
В какие цвета можно красить яйца на Пасху – ответ священника
Церковь не регламентирует роспись пасхальных яиц к Пасхе, но рекомендует не выбрасывать в мусорное ведро украшенную изображениями икон или храмов скорлупу. Об... РИА Новости Крым, 09.04.2026
эксклюзивы риа новости крым
пасха
праздники и памятные даты
православие
религия
крымская митрополия
новости крыма
общество
еда
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/45/1118164541_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6d1d27380c4d0944175718e80642811e.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/45/1118164541_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2fcd99a9dea36e5779403d6817190f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В какие цвета можно красить яйца на Пасху – ответ священника

22:14 09.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПасхальные яйца
Пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Церковь не регламентирует роспись пасхальных яиц к Пасхе, но рекомендует не выбрасывать в мусорное ведро украшенную изображениями икон или храмов скорлупу. Об этом РИА Новости Крым сказал заместитель руководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Максим Кондаков
"Для нас главное в этот день - богослужение. Чтобы люди пришли и порадовались вместе воскресению Господа нашего Иисуса Христа. А уже какого цвета будут яйца, этот вопрос для нас является, мягко говоря, третьестепенным", - заявил он.
При этом отец Максим рекомендует разместить на скорлупе яиц христианские символы.
"Может быть, это будут буквы "Х" и "В" - Христос Воскресе - или какой-то другой пасхальный символ. Разумеется, в этом отношении мы должны понимать, что надо выдерживать православную церковную линию", - подчеркнул священник.
Всю упаковку от купленных куличей, этикетки, скорлупу с изображениями таких символов необходимо не выбрасывать в мусор, а закопать в землю или сжечь, добавил руководитель миссионерского отдела епархии.
При этом он отметил, что традиция раскрашенных яиц на Пасху, которые приносят освящать в храм, – сугубо славянская.
"В поместных церквях по миру этого нет – нет в Африке, Греции, в европейских православных приходах. И в поместной Иерусалимской церкви тоже, наверное, люди очень удивятся, если мы начнем освещать куличи или яйца. Это сугубо наша традиция", - сказал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Эксклюзивы РИА Новости КрымПасхаПраздники и памятные датыПравославиеРелигияКрымская митрополияНовости КрымаОбществоЕдаТрадиции
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
