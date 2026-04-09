В какие цвета можно красить яйца на Пасху – ответ священника
Церковь не регламентирует роспись пасхальных яиц к Пасхе, но рекомендует не выбрасывать в мусорное ведро украшенную изображениями икон или храмов скорлупу. Об... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T22:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Церковь не регламентирует роспись пасхальных яиц к Пасхе, но рекомендует не выбрасывать в мусорное ведро украшенную изображениями икон или храмов скорлупу. Об этом РИА Новости Крым сказал заместитель руководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Максим Кондаков"Для нас главное в этот день - богослужение. Чтобы люди пришли и порадовались вместе воскресению Господа нашего Иисуса Христа. А уже какого цвета будут яйца, этот вопрос для нас является, мягко говоря, третьестепенным", - заявил он.При этом отец Максим рекомендует разместить на скорлупе яиц христианские символы.Всю упаковку от купленных куличей, этикетки, скорлупу с изображениями таких символов необходимо не выбрасывать в мусор, а закопать в землю или сжечь, добавил руководитель миссионерского отдела епархии.При этом он отметил, что традиция раскрашенных яиц на Пасху, которые приносят освящать в храм, – сугубо славянская."В поместных церквях по миру этого нет – нет в Африке, Греции, в европейских православных приходах. И в поместной Иерусалимской церкви тоже, наверное, люди очень удивятся, если мы начнем освещать куличи или яйца. Это сугубо наша традиция", - сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР отменили комендантский час на Пасхальную ночьПочему перед Пасхой в Крыму подорожали яйцаВ магазины Крыма в продажу поступят уже освященные куличи
"Для нас главное в этот день - богослужение. Чтобы люди пришли и порадовались вместе воскресению Господа нашего Иисуса Христа. А уже какого цвета будут яйца, этот вопрос для нас является, мягко говоря, третьестепенным", - заявил он.
"Может быть, это будут буквы "Х" и "В" - Христос Воскресе - или какой-то другой пасхальный символ. Разумеется, в этом отношении мы должны понимать, что надо выдерживать православную церковную линию", - подчеркнул священник.
