В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня
В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня - РИА Новости Крым, 09.04.2026
В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня
Ситуация с масштабными паводками в Дагестане и Чечне отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T19:05
2026-04-09T19:05
2026-04-09T19:38
дагестан
наводнение в дагестане в апреле 2026 года
режим чс
чечня
александр куренков
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Ситуация с масштабными паводками в Дагестане и Чечне отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале.Куренков напомнил, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина сформирована отдельная правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под его руководством. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов."Дальнейшая работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет организована в рамках данной комиссии", - сказал глава МЧС.Спасатели предупредили, что синоптики вновь прогнозируют непогоду в обоих регионах. В разных районах до середины апреля пройдут дожди и грозы, выпадет снег, все это будет сопровождаться усилением ветра. Риск подтопления сточными водами велик для ряда городов. К натиску стихии готовы все службы.Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Режим ЧС регионального характера был введен в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4000 человек из четырех микрорайонов Дербентского района. Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.По последним данным, свыше 200 человек удалось спасти, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.В настоящее время в Дагестане остаются подтопленными в восьми населенных пунктах 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.Все о ситуации читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дагестан
чечня
дагестан, наводнение в дагестане в апреле 2026 года, режим чс, чечня, александр куренков, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня
Режим ЧС в Дагестане и Чечне из-за паводков повысили до федерального уровня
19:05 09.04.2026 (обновлено: 19:38 09.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Ситуация с масштабными паводками в Дагестане и Чечне отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале.
"Принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - сказал глава ведомства, слова которого приводит МЧС РФ в Max.
Куренков напомнил, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина сформирована отдельная правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под его руководством. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.
"Дальнейшая работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет организована в рамках данной комиссии", - сказал глава МЧС.
Спасатели предупредили, что синоптики вновь прогнозируют непогоду в обоих регионах. В разных районах до середины апреля пройдут дожди и грозы, выпадет снег, все это будет сопровождаться усилением ветра. Риск подтопления сточными водами велик для ряда городов. К натиску стихии готовы все службы.
Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Режим ЧС регионального характера был введен в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.
Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4000 человек из четырех микрорайонов Дербентского района.
Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли.
6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли
при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.
По последним данным, свыше 200 человек удалось спасти
, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.
В настоящее время в Дагестане остаются подтопленными в восьми населенных пунктах 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.
Все о ситуации читайте здесь >>