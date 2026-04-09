В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня - РИА Новости Крым, 09.04.2026
В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня
Ситуация с масштабными паводками в Дагестане и Чечне отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на РИА Новости Крым, 09.04.2026
В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня

19:05 09.04.2026 (обновлено: 19:38 09.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Ситуация с масштабными паводками в Дагестане и Чечне отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале.

"Принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - сказал глава ведомства, слова которого приводит МЧС РФ в Max.

Куренков напомнил, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина сформирована отдельная правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под его руководством. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.
"Дальнейшая работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет организована в рамках данной комиссии", - сказал глава МЧС.
Спасатели предупредили, что синоптики вновь прогнозируют непогоду в обоих регионах. В разных районах до середины апреля пройдут дожди и грозы, выпадет снег, все это будет сопровождаться усилением ветра. Риск подтопления сточными водами велик для ряда городов. К натиску стихии готовы все службы.
Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Режим ЧС регионального характера был введен в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.
Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4000 человек из четырех микрорайонов Дербентского района.
Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.
По последним данным, свыше 200 человек удалось спасти, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.
В настоящее время в Дагестане остаются подтопленными в восьми населенных пунктах 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.
Все о ситуации читайте здесь >>
21:35Иран потребует компенсацию от США и Израиля – верховный лидер
21:24Более 26 миллионов россиян установили самозапрет на выдачу кредитов
21:11Как отпразднуют Пасху в Новом Херсонесе - программа
20:56Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос
20:53Воздушная тревога в Севастополе отменена
20:36Идиотизм пропагандистов: эксперт о "буферной зоне" РФ в Винницкой области
20:30В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:24Россияне досрочно получат майскую пенсию
20:21ВСУ ударили реактивными снарядами по Брянской области – есть жертвы
20:03Медведев заявил об угрозе со стороны биолабораторий на Украине
19:56Ливадийский дворец обновляет экспозиции – что сделано и что впереди
19:35В Феодосии дорога к детскому саду "ушла" под воду
19:19Дворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие Крыма
19:05В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня
19:01Реактивное бомбометание: в Севастополе до ночи будут слышны взрывы
18:42В России вводят новое правило для переводов по СБП
18:29Даже главой района не назначили бы: в Крыму жестко высказались о Каллас
18:13Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине
18:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
17:57В Крыму нашествие смертельно опасных пауков
Лента новостейМолния