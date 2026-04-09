В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня

2026-04-09T19:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Ситуация с масштабными паводками в Дагестане и Чечне отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале.Куренков напомнил, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина сформирована отдельная правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под его руководством. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов."Дальнейшая работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет организована в рамках данной комиссии", - сказал глава МЧС.Спасатели предупредили, что синоптики вновь прогнозируют непогоду в обоих регионах. В разных районах до середины апреля пройдут дожди и грозы, выпадет снег, все это будет сопровождаться усилением ветра. Риск подтопления сточными водами велик для ряда городов. К натиску стихии готовы все службы.Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Режим ЧС регионального характера был введен в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4000 человек из четырех микрорайонов Дербентского района. Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.По последним данным, свыше 200 человек удалось спасти, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.В настоящее время в Дагестане остаются подтопленными в восьми населенных пунктах 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.

