Участники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма - глава парламента Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции будут баллотироваться от Крыма на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Однозначно там (в Госдуме – ред.) должны быть и будут участники специальной военной операции, которые отмечены наградами и совершили боевые подвиги. Это партийное требование, оно идет по всей вертикали, и мы в Крыму в этом плане не исключение", - сказал Константинов, отвечая на вопрос, кто будет представлять Крым в новом созыве ГД.
По словам председателя Госсовета республики, эти люди должны привнести в работу Госдумы новую энергию.
"Нужно очищение. От всего, что было неправильно, несправедливо, неэффективно, нужно избавиться. Выборы – хороший инструмент для этого. Это оздоровление всей политической системы, мы в Крыму к этому готовы", - добавил политик.
Он также подчеркнул, что интересы Крыма в Госдуме должны отстаивать достойные люди, и ослабления представительства региона в парламенте страны допустить нельзя.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Центризбиркома РФ отметил, что все больше ветеранов боевых действий, подлинных героев специальной военной операции стремятся, чувствуют своим долгом послужить России, испытать свои силы в гражданских сферах, в том числе продолжить работу на выборных должностях. В этой связи он призвал ЦИК оказывать максимальное содействие кандидатам-участникам СВО в оформлении необходимых документов.
