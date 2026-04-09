Участники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма

2026-04-09T16:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции будут баллотироваться от Крыма на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.По словам председателя Госсовета республики, эти люди должны привнести в работу Госдумы новую энергию."Нужно очищение. От всего, что было неправильно, несправедливо, неэффективно, нужно избавиться. Выборы – хороший инструмент для этого. Это оздоровление всей политической системы, мы в Крыму к этому готовы", - добавил политик.Он также подчеркнул, что интересы Крыма в Госдуме должны отстаивать достойные люди, и ослабления представительства региона в парламенте страны допустить нельзя.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Центризбиркома РФ отметил, что все больше ветеранов боевых действий, подлинных героев специальной военной операции стремятся, чувствуют своим долгом послужить России, испытать свои силы в гражданских сферах, в том числе продолжить работу на выборных должностях. В этой связи он призвал ЦИК оказывать максимальное содействие кандидатам-участникам СВО в оформлении необходимых документов.

