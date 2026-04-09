Трамп угрожает "небывалыми ударами" при срыве соглашения с Ираном - РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T09:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Американский президент Дональд Трамп пригрозил расширить масштаб боевых действий при срыве мирного соглашения с Ираном. Об этом со ссылкой на его пост в Truth Social пишет РИА Новости. По словам Трампа, американские военные, а также корабли и самолеты останутся на боевых позициях рядом с Ираном до тех пор, пока Тегеран не выполнит все договоренности с Вашингтоном.8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. В этот же день Иран официально обвинил Израиль в нарушении перемирия.Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив. США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров, добавил Трамп.Также президент США Дональд Трамп пообещал наступление "золотого века" на Ближнем Востоке на фоне договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном и предстоящих переговоров по урегулированию конфликта.

