Трамп больше не рассчитывает на помощь НАТО
2026-04-09T07:16
Вашингтон больше не рассчитывает на помощь союзников по НАТО – Трамп

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. НАТО снова откажет в помощи Штатам, когда это будет нужно Вашингтону. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
"НАТО не было там, когда она нам была нужна, и ее не будет там, если она снова нам понадобится. Помните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда", – цитирует пост Трампа РИА Новости.
Рютте по итогам встречи отметил разочарованность американского президента союзниками по альянсу и признал, что НАТО провалила тест Вашингтона на иранском треке.
Пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт накануне заявляла, что Трамп на встрече с Рютте обсудит вопрос о возможном выходе США из Североатлантического альянса. Встреча Рютте с Трампом состоялась в среду вечером.
