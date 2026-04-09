Так говорил Степаныч: самые яркие изречения Виктора Черномырдина

9 апреля исполнилось бы 88 лет одному из ярчайших представителей хозяйственной и политической элиты современной России Виктору Черномырдину.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Алексей Гончаров. 9 апреля исполнилось бы 88 лет одному из ярчайших представителей хозяйственной и политической элиты современной России Виктору Черномырдину. Уроженец Оренбургской области, выходец из казачьей семьи, при СССР он прошел путь от начальника нефтеперерабатывающей установки до министра газовой промышленности страны. Возглавлял правительство России в тяжелейший для страны период. Конституционный кризис с расстрелом Белого дома в 1993 году; Первая чеченская война 1994-1996 годов с гибелью российских военных и кровавыми терактами против мирных граждан, стремительная олигархизация страны… И это на фоне деиндустриализации страны, бедности большинства населения и разгула криминала как результата "шоковой терапии" при попытке перевести экономику страны на "либерально-рыночные рельсы".Все эти процессы пришлись на премьерство Черномырдина, который, помимо исполнения своих непосредственных функций, стал еще и своего рода "громоотводом" для президента Ельцина. В народе относились к Виктору Степановичу неоднозначно, как и практически к любому политическому деятелю такого масштаба. Его как ругали за разруху и торможение реформ, так и хвалили за решительность и жесткость. В нем видели в первую очередь крепкого хозяйственника и государственника. Во многом благодаря его усилиям удалось предотвратить полный распад экономики и окончательную потерю управляемости. Одна из неоспоримых заслуг Черномырдина – создание "Газпрома", ставшего мощнейшей опорой бюджета страны. Именно он взял на себя инициативу вести переговоры с террористами Басаева во время захвата заложников в Буденновске и благодаря этом спас немало жизней.В народе его больше любили и уважали, чем ненавидели. Это во многом и послужило причиной его отставки в 1998-м. По мнению бывшего премьер-министра Евгения Примакова и многих политических тяжеловесов новой России, Борис Николаевич и его окружение просто испугались роста популярности Виктора Степановича.А еще была работа послом на Украине (2001-2009 гг.) и советником и спецпредставителем по экономическому сотрудничеству со странами СНГ тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Но запомнился нам Степаныч, как его ласково прозвали в народе, прежде всего, своими знаменитыми высказываниями, афоризмами и перлами, которые зачастую рождались у него экспромтом. Этими фразами, вошедшие в наш лексикон под общим названием "черномырдинки", россияне используют в повседневной речи по сей день.Сам Виктор Степанович рассказывал, что в его семье никогда не ругались матом. По его словам, даже когда он сам повзрослел, работал на руководящих должностях, всячески сдерживал желание приложить крепким словцом, вынужденно пропуская то или иное ругательство. Достаточно часто из этого получались яркие и запоминающиеся выражения, над которыми хохотала вся страна.РИА Новости Крым собрал самые хлесткие, забористые и запоминающиеся изречения Виктора Черномырдина.О себе"Что говорить о Черномырдине и обо мне?""Моя специальность и жизнь проходили в атмосфере нефти и газа"."У меня к родному языку вопросов нет"."Черномырдину пришить ничего невозможно"."Кpасивых женщин я yспеваю только заметить. И ничего больше"."Я тоже несу большую нагрузку. И у меня тоже голос сел. А я ведь даже вчера не пил. И другого ничего не делал. Я бы это с удовольствием сделал"."Рубль при мне обвалился? Вы что, ребята? Когда ж вы это успели все? Наделали, значит, тут кто-то чего-то, теперь я и рубль еще обвалил!"."Если я еврей – чего я буду стесняться?! Я, правда, не еврей". (О том, что олигарх Борис Березовский якобы стесняется своего еврейского происхождения).О жизненных принципах"Я не тот человек, который живет удовлетворениями"."Вряд ли должность определяет или дает мне какой-то вес. Куда же еще больше нужно человеку, который все уже прошел, все многое знает в этой жизни? Многое знаю. Может, даже лишнее"."Я готов и буду объединяться со всеми. Нельзя, извините за выражение, все время врастопырку!""На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться"."В нашей жизни не очень просто определить, где найдешь, а где потеряешь. На каком-то этапе потеряешь, а зато завтра приобретешь, и как следует".О коллегах-чиновниках и политиках"А кто попытается мешать – о них знаем мы в лицо! Правда, там не назовешь это лицом"."А мы еще спорим, проверять их на психику или нет. Проверять всех!" (О депутатах Госдумы)."Вот Михаил Михайлович – новый министр финансов. Прошу любить и даже очень любить. Михаил Михайлович готов к любви" (О Михаиле Задорнове, министре финансов РФ в 1997-1999 годах)."Вчера Шумейко был с нами, сегодня оказался там, завтра окажется еще в одном месте..." (О бывшем первом зампреде правительства РФ Владимире Шумейко)."Наш президент – он уже, по-моему, лет пять или десять денег в глаза не видел. Он даже не знает, какие у нас деньги" (О президенте Борисе Ельцине)."Ну что нам с ним объединять? У него кепка, а я вообще ничего не ношу пока" (О мэре Москвы Юрии Лужкове)."Он сплошь длинноногих любит. А у нас жизнь была тяжелая, нам приходилось то, что давали". (О Борисе Немцове, главе Минтопэнерго и первом вице-премьере в правительстве Черномырдина)."Он ястреб. Даже и не ястреб – слово-то для него это слишком большое, это не для него. Туповатый ястреб – вот это ближе к делу. (О лидере КПРФ Геннадии Зюганове)."Представлять Анатолия Борисовича нет необходимости. Все его знают, кто не знает – узнает" (Об Анатолии Чубайсе, первом вице-премьере в правительстве Черномырдина)."Стоит только Чубайсу рот открыть, ему тут же насуют, будьте любезны"."Это не политики, это... Ну, не буду говорить, а то зарыдают все сразу"."Все коммунисты – пропащие люди. Я сам был коммунистом и членом ЦК".О правительстве и его работе"Хотели как лучше, а получилось как всегда".Версий появления этого самого известного афоризма Виктора Степановича есть несколько. По одной из них, Черномырдин так охарактеризовал проведение денежной реформы 1993 года, по другой – высказался по поводу формирования бюджета на 1995 год."Наша непосредственная задача сегодня – определиться, где мы сегодня вместе с вами находимся"."Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. Почему мы вдруг решили, что каждый может иметь?""Мы продолжаем то, что мы уже много наделали...""Помогать правительству надо, а мы ему – по рукам, по рукам, все по рукам... Да еще норовим не только по рукам, но и еще куда-то. Как говорил Чехов..."."Никаких не будет даже поползновений. Наоборот, вся работа будет строиться для того, чтобы уничтожить то, что накопили за многие годы"."Я готов пригласить в состав кабинета всех-всех – и белых, и красных, и пестрых. Лишь бы у них были идеи. Но они на это только показывают язык и еще кое-что"."Мы сегодня на таком этапе экономических реформ, что их не очень видно"."Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся"."Локомотив экономического роста – это как слон в известном месте"."Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы – мужики и знаем, на чем сидим"."Говорят: "даешь эмиссию 330 триллионов рублей, экономике нужен кислород". Как раз наоборот. Это не кислород – один раз дыхнешь, а потом только останется дрыгнуть... Ногами"."Вы посмотрите – все имеем, а жить не можем. Ну не можем жить! Никак все нас тянет на эксперименты. Все нам что-то надо туда, достать там, где-то, когда-то, устроить кому-то... Почему не себе?! Почему не своему поколению?! Почему этот, как говорится, зародился тот же коммунизм, бродил по Европе, призрак, вернее. Бродил-бродил, у них нигде не зацепился! А у нас – пожалуйста! И вот – уже сколько лет под экспериментом".О России и ее проблемах"Отродясь такого не бывало, и опять то же самое". (Впоследствии в народе это изречение превратилось в более емкое "Никогда такого не было, и вот опять)."Вечно у нас в России стоит не то, что нужно"."Естественные монополии – хребет российской экономики, и этот хребет мы будем беречь, как зеницу ока"."Болит душа о внуках и о стране"."Россия со временем должна стать еврочленом"."Надо всем лечь на это и получить то, что мы должны иметь"."Много денег у народа в чулках или носках. Я не знаю, где – зависит от количества"."Страна у нас — хватит ей вприпрыжку заниматься прыганьем"."А раньше где были? Когда думать было надо, а не резать сплеча семь раз. А сейчас спохватились, забегали… И все сзади оказались. В самом глубоком смысле. А Черномырдин предупреждал"."Раньше полстраны работало, а пол – не работало, а теперь… все наоборот"."Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!"."К сожалению, мертвыми душами выглядят некоторые наши коллективные члены"."Мы с вами еще так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!".Об Украине"Когда трудно, мы всегда протянем… то, что надо. (О "руке помощи" Украине)."Вот то, что Украина хочет именно этот вектор и так его перпендикулярно ставит, их порой, действительно, никто не понимает, и в Украине-то не все понимают" (О вступлении Украины в НАТО)."У нас одни и те же праздники, одна и та же вера, мы одни песни поем, мы одинаково выпиваем – где больше, где меньше. Украинца от русского по роже не отличишь". (О единстве украинского и русского народов)."У меня жена была украинка, но я об этом даже не знал до какого-то времени. Знал, что теща по-украински говорит, и все. У Кучмы жена с Урала, а у моей Валентины корни здесь. Я предлагал Кучме женами поменяться. Хохлов сюда, а русскую отдавай. Он что-то не согласился". (О своей семье и семье Леонида Кучмы – президента Украины в 1994-2005 годах).Высказывания на разные темы"Клинтона целый год долбали за его Монику. У нас таких через одного, мы еще им поаплодируем. Но другое дело – Конституция. Написано: нельзя к Монике ходить – не ходи! А пошел – отвечай. Если не умеешь. И мы доживем! Я имею в виду Конституцию". (о громком секс-скандале с участием президента США Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински, вспыхнувшем в 1995 году)."Если мы поймем, что нужно работать, тогда, я думаю, вреда особого не будет и не так уж много потеряем"."Кто мне чего подскажет, тому и сделаю!""Я господина Буша-младшего лично не знаю, но вот с отцом его, господином Бушем-старшим, я знаком, и жену его, господину Буш тоже знаю". (О династии Буш, представители которой занимали пост президента США – Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший)."Кроме того, что вы корреспонденты, вы же еще и люди"."Многое может сбыться. "Не надо умалять свою роль и свою значимость. Это не значит, что нужно раздуваться здесь и, как говорят, тут махать, размахивать кое-чем…""Принципы, которые были принципиальны, были не принципиальны"."А кто попытается мешать — о них знаем мы в лицо! Правда, там не назовешь это лицом"."Нельзя запрягать телегу посреди лошади"."Вообще, странно это, ну, просто странно. Я не могу это еще раз, я не знаю и не хочу этого. Это не значит, что нельзя никого. Ну, наверное, кого-то, может быть, и нужно. Кого-то вводить, кого-то выводить".

