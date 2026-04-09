Сообщения в поддержку СВО: аферисты придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Сообщения в поддержку СВО: аферисты придумали новую схему обмана
Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом записи голосовых сообщений в поддержку героев СВО. Об этом сообщает управление по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 09.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом записи голосовых сообщений в поддержку героев СВО. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Чтобы это сделать, мошенники просят пройти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму, поясняют в полиции. И в очередной раз напоминают, что переход по таким ссылкам может привести к хищению учетных данных, захвату аккаунта или стать началом для сложной, многокомпонентной атаки.Аферисты также придумали новую мошенническую "схему", в рамках которой предлагают россиянам записаться к нотариусу через поддельные сайты, информировала ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом записи голосовых сообщений в поддержку героев СВО. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Мошенники продолжают использовать взломанные аккаунты в мессенджерах для распространения фишинговых ссылок. Один из новых предлогов – от имени знакомых пишут пользователям с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО", – сообщают правоохранители.
Чтобы это сделать, мошенники просят пройти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму, поясняют в полиции. И в очередной раз напоминают, что переход по таким ссылкам может привести к хищению учетных данных, захвату аккаунта или стать началом для сложной, многокомпонентной атаки.
Аферисты также придумали новую мошенническую "схему", в рамках которой предлагают россиянам записаться к нотариусу через поддельные сайты, информировала ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Россиян в преддверии Пасхи предупредили о новых уловках мошенников
Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных
Фактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступлений
 
