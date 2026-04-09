Сообщения в поддержку СВО: аферисты придумали новую схему обмана
2026-04-09T08:53
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
кибербезопасность
киберпреступность
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом записи голосовых сообщений в поддержку героев СВО. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Чтобы это сделать, мошенники просят пройти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму, поясняют в полиции. И в очередной раз напоминают, что переход по таким ссылкам может привести к хищению учетных данных, захвату аккаунта или стать началом для сложной, многокомпонентной атаки.Аферисты также придумали новую мошенническую "схему", в рамках которой предлагают россиянам записаться к нотариусу через поддельные сайты, информировала ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
