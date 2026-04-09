Смертельное ДТП под Симферополем: иномарка насмерть сбила водителя на обочине - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Смертельное ДТП под Симферополем: иномарка насмерть сбила водителя на обочине
Смертельное ДТП под Симферополем: иномарка насмерть сбила водителя на обочине

Под Симферополем иномарка насмерть сбила стоящего на обочине водителя

16:47 09.04.2026 (обновлено: 16:48 09.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе Крыма на трассе Новороссия-Симферополь, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Авария случилась около 09:00 вблизи села Урожайное.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в направлении Симферополя, не обеспечил соблюдение безопасного бокового интервала и допустил наезд на мужчину 1977 года рождения, который находился на обочине дороги рядом со своим авто Honda. В момент ДТП мужчина осуществлял заправку топливного бака", - говорится в сообщении.
Стоящий на дороге водитель скончался на месте происшествия.
Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
