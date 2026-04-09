"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гараже - РИА Новости Крым, 09.04.2026
"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гараже
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. До пяти лет лишения свободы грозит 40-летнему жителю Черноморского района Крыма за незаконное хранение патронов различного калибра. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По информации правоохранителей, предметы, схожие с патронами, были обнаружены и изъяты на территории домовладения в гараже обвиняемого.
"Экспертиза подтвердила, что 35 патронов различного калибра и наименования пригодны для производства выстрелов", – сказано в сообщении.
По словам мужчины, разбросанные патроны он обнаружил случайно в начале сентября 2023 года, когда гулял по окрестностям. Боеприпасы он якобы решил собрать, чтобы изготовить из них брелоки и сувениры.
Фигуранту предъявлено обвинение по статье "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Житель Черноморского района находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
"Также в отношении фигуранта выделено отдельное административное производство за нарушение правил хранения охотничьего ружья, которое он приобрел в 2014 году, разобрал и спрятал в шкафу по месту жительства. Мужчине предстоит выплатить штраф", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что у 51-летней крымчанки дома обнаружили штык-ножи, конструктивные элементы от автомата Калашникова, гексоген, а также оружие и патроны. Возбуждено уголовное дело.
