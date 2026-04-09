https://crimea.ria.ru/20260409/sem-chelovek-raneny-v-rezultate-atak-bpla-v-belgorodskoy-oblasti-1155056802.html

Семь человек ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области

В Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ранены семь человек. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T13:58

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9283466a1bace5a47193fc3d0d3bea8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ранены семь человек. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Он отметил, что всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.Ещё один FPV-дрон ударил по административному зданию на территории предприятия в Шебекино. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание. В результате атаки ранен мужчина. У него диагностированы слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра. Мужчине оказали необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Также поврежден легковой автомобиль.Ранее Гладков сообщал, что с начала года в Белгородской области от атак украинских боевиков погибли 57 мирных жителей и еще 487 получили ранения. Сейчас обстановка в области остается крайне сложной.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

