Семь человек ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области
В Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ранены семь человек. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T13:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ранены семь человек. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Он отметил, что всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.Ещё один FPV-дрон ударил по административному зданию на территории предприятия в Шебекино. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание. В результате атаки ранен мужчина. У него диагностированы слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра. Мужчине оказали необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Также поврежден легковой автомобиль.Ранее Гладков сообщал, что с начала года в Белгородской области от атак украинских боевиков погибли 57 мирных жителей и еще 487 получили ранения. Сейчас обстановка в области остается крайне сложной.
белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости сво, атаки всу
