Семь человек ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Семь человек ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области
В Белгородской области семь человек ранены после ударов БПЛА

13:58 09.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ранены семь человек. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"На участке автодороги Белгород — Шебекино от удара дрона ранены сразу шестеро: две женщины и четверо бойцов подразделения "Орлан". У двух женщин минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, у бойцов — баротравмы", написал в своем канале МАХ Гладков.
Он отметил, что всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.
Ещё один FPV-дрон ударил по административному зданию на территории предприятия в Шебекино. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание. В результате атаки ранен мужчина. У него диагностированы слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра. Мужчине оказали необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Также поврежден легковой автомобиль.
Ранее Гладков сообщал, что с начала года в Белгородской области от атак украинских боевиков погибли 57 мирных жителей и еще 487 получили ранения. Сейчас обстановка в области остается крайне сложной.
