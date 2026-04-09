"СберПрайм Зеленый Марафон" пройдет 30 мая в Ялте и других городах России
Благотворительный спортивный праздник для всей семьи "СберПрайм Зеленый Марафон" пройдет в 60 городах России 30 мая, в Крыму он состоится в селе Оползневое... РИА Новости Крым, 09.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Благотворительный спортивный праздник для всей семьи "СберПрайм Зеленый Марафон" пройдет в 60 городах России 30 мая, в Крыму он состоится в селе Оползневое недалеко от Ялты, сообщает пресс-служба "Сбера".Забег будет бесплатным. Взрослым участникам доступны дистанции на 4,2 и 10 километров, а также северная (скандинавская) ходьба на 2,1 километра. Подростки от 14 до 17 лет могут пробежать дистанцию 4,2 километра, а дети в возрасте от 7 до 13 лет – поучаствовать в забегах на 500 метров, разделенных на несколько возрастных групп.Он добавил, что в этом году также готовится насыщенная программа для взрослых и детей, которая будет включать несколько забегов, а также спортивные, развлекательные и экологические активности для всей семьи.По стране соревнования охватят 60 городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тысяч участников. Мероприятие может стать одним из самых массовых не только в России, но и в мире.Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи проведут индивидуальные образовательные маршруты с учетом особенностей каждого ребенка, бережно сопроводят, научат новому, помогая раскрывать таланты, находить друзей и взаимодействовать с ними.В этом году "СберПрайм Зеленый Марафон" пройдет в 13 раз. Проект стартовал в 2012 году и за это время вырос из акции по озеленению городов в масштабное социальное событие для всей страны. В 2016 году "Зеленый Марафон" установил рекорд России как забег, прошедший в наибольшем количестве городов за один световой день. За прошедшие годы в мероприятии приняли участие свыше миллиона человек.Он пригласил всех любителей бега, кому близка идея такого марафона, принять участие в благотворительном семейном празднике."Уверен, что "Зеленый Марафон" станет одним из самых ярких и добрых спортивных событий в нашей стране", – отметил Ведяхин.
