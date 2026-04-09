Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260409/rossiyane-vybirayut-oteli-yalty-i-alushty--tseny-v-aprele-1154999677.html
Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в апреле
крым
новости крыма
алушта
ялта
отдых в крыму
крым курортный
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/90/1118359070_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7e430789ff795c67c585751f08c97ad0.jpg
крым
алушта
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/90/1118359070_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_eca0e108543c59b61a73164578f52191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, алушта, ялта, отдых в крыму, крым курортный
06:08 09.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта подготовка к курортному сезону весна
Алушта подготовка к курортному сезону весна - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте – Санкт-Петербург с 17% заявок на проживание в отелях. На втором – Сочи, а на третьем – Москва – 13% и 10% бронирований в отелях соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
Средняя цена номера в питерском отеле составляет 3579 рублей, в Сочи ночевка в среднем обойдется в 3412 рубля, в Москве – в 3442.
Ялта оказалась на четвертой позиции рейтинга со средним чеком на размещение 4947 рублей, чаще всего в курортной столице Крыма туристы останавливаются на 4 дня. В Алуште самые популярные бронирования – трехдневные, со средней ценой за номер в сутки в 7255 рублей.
Также в рейтинг вошли Краснодар – 2881 рубль, Анапа – 5099, Геленджик – 3998, Кисловодск и Пятигорск – 5015 и 3580 рублей соответственно.
Евпатория вошла в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в апреле 2026 года, сообщали ранее эксперты сервиса бронирования Твил.Ру.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовости КрымаАлуштаЯлтаОтдых в КрымуКрым курортный
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
