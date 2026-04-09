Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в апреле
Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в апреле - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в апреле
Ялта и Алушта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T06:08
2026-04-09T06:08
2026-04-09T06:08
крым
новости крыма
алушта
ялта
отдых в крыму
крым курортный
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя цена номера в питерском отеле составляет 3579 рублей, в Сочи ночевка в среднем обойдется в 3412 рубля, в Москве – в 3442.Ялта оказалась на четвертой позиции рейтинга со средним чеком на размещение 4947 рублей, чаще всего в курортной столице Крыма туристы останавливаются на 4 дня. В Алуште самые популярные бронирования – трехдневные, со средней ценой за номер в сутки в 7255 рублей.Также в рейтинг вошли Краснодар – 2881 рубль, Анапа – 5099, Геленджик – 3998, Кисловодск и Пятигорск – 5015 и 3580 рублей соответственно.Евпатория вошла в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в апреле 2026 года, сообщали ранее эксперты сервиса бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыхаТуристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый годАлупка завоевала Гран-при музейного туризма
крым
алушта
ялта
крым, новости крыма, алушта, ялта, отдых в крыму, крым курортный
Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в апреле
Ялта и Алушта вошла в топ-10 направлений для бронирования отелей в апреле
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте – Санкт-Петербург с 17% заявок на проживание в отелях. На втором – Сочи, а на третьем – Москва – 13% и 10% бронирований в отелях соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
Средняя цена номера в питерском отеле составляет 3579 рублей, в Сочи ночевка в среднем обойдется в 3412 рубля, в Москве – в 3442.
Ялта оказалась на четвертой позиции рейтинга со средним чеком на размещение 4947 рублей, чаще всего в курортной столице Крыма туристы останавливаются на 4 дня. В Алуште самые популярные бронирования – трехдневные, со средней ценой за номер в сутки в 7255 рублей.
Также в рейтинг вошли Краснодар – 2881 рубль, Анапа – 5099, Геленджик – 3998, Кисловодск и Пятигорск – 5015 и 3580 рублей соответственно.
Евпатория вошла в десятку
самых популярных направлений для длительного отдыха в апреле 2026 года, сообщали ранее эксперты сервиса бронирования Твил.Ру.
