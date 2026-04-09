Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в апреле

Ялта и Алушта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя цена номера в питерском отеле составляет 3579 рублей, в Сочи ночевка в среднем обойдется в 3412 рубля, в Москве – в 3442.Ялта оказалась на четвертой позиции рейтинга со средним чеком на размещение 4947 рублей, чаще всего в курортной столице Крыма туристы останавливаются на 4 дня. В Алуште самые популярные бронирования – трехдневные, со средней ценой за номер в сутки в 7255 рублей.Также в рейтинг вошли Краснодар – 2881 рубль, Анапа – 5099, Геленджик – 3998, Кисловодск и Пятигорск – 5015 и 3580 рублей соответственно.Евпатория вошла в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в апреле 2026 года, сообщали ранее эксперты сервиса бронирования Твил.Ру.

