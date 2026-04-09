Рейтинг@Mail.ru
Россияне досрочно получат майскую пенсию - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260409/rossiyane-dosrochno-poluchat-mayskuyu-pensiyu-1155046156.html
Россияне досрочно получат майскую пенсию
Россияне досрочно получат майскую пенсию - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Россияне досрочно получат майскую пенсию
Майские пенсии через банк россиянам начислят досрочно в апреле в связи с наступающими праздниками, сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ. РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T20:24
2026-04-09T20:24
социальный фонд россии
пенсия
социальная пенсия
новости
общество
пособия и выплаты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111553/79/1115537900_0:130:2480:1525_1920x0_80_0_0_fa289aafc758b0d1c2e6889061517847.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Майские пенсии через банк россиянам начислят досрочно в апреле в связи с наступающими праздниками, сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.Уточняется, что до 30 апреля майские пенсии начислят тем россиянам, кто обычно получает выплаты через банк с первого по четвертое число месяца.29-30 апреля Социальный фонд РФ перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая. В данном случае досрочная выплата также произойдет в связи с майскими праздниками, сообщали в пресс-службе ведомства ранее в четверг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму единое пособие для беременных выросло до 20 тысяч рублейЕдиновременную выплату к 9 мая ветеранам начнут выплачивать с 4 апреляВ Крыму во второй раз за год проиндексировали пенсии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111553/79/1115537900_138:0:2343:1654_1920x0_80_0_0_6ee266d9cb32b7cb72cd58efc3dc3bb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный фонд россии, пенсия, социальная пенсия, новости, общество, пособия и выплаты
Россияне досрочно получат майскую пенсию

Россияне досрочно получат майскую пенсию через банк – Социальны фонд РФ

20:24 09.04.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПенсионер держит в руках кошелек и деньги
Пенсионер держит в руках кошелек и деньги - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Майские пенсии через банк россиянам начислят досрочно в апреле в связи с наступающими праздниками, сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.
"Досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику", – цитирует сообщение РИА Новости.
Уточняется, что до 30 апреля майские пенсии начислят тем россиянам, кто обычно получает выплаты через банк с первого по четвертое число месяца.
29-30 апреля Социальный фонд РФ перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая. В данном случае досрочная выплата также произойдет в связи с майскими праздниками, сообщали в пресс-службе ведомства ранее в четверг.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Социальный фонд РоссииПенсияСоциальная пенсияНовостиОбществоПособия и выплаты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
