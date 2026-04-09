Россияне досрочно получат майскую пенсию

Майские пенсии через банк россиянам начислят досрочно в апреле в связи с наступающими праздниками, сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ. РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T20:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Майские пенсии через банк россиянам начислят досрочно в апреле в связи с наступающими праздниками, сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.Уточняется, что до 30 апреля майские пенсии начислят тем россиянам, кто обычно получает выплаты через банк с первого по четвертое число месяца.29-30 апреля Социальный фонд РФ перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая. В данном случае досрочная выплата также произойдет в связи с майскими праздниками, сообщали в пресс-службе ведомства ранее в четверг.

