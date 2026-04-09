Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих ВСУ
Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, от Киева РФ получила тела 41 российского бойца. Об этом сообщил глава российской делегации на... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T17:11
обмен пленными
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости сво
новости
Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ
17:02 09.04.2026 (обновлено: 17:11 09.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, от Киева РФ получила тела 41 российского бойца. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.
"Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 погибших наших", - написал Мединский в своем канале в МАХ.
"Это о соотношении потерь", - добавил он.
Это уже третий обмен телами погибших военных в этом году. Предыдущий был проведен
26 февраля. Тогда Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 35 тел бойцов российской армии.
До этого 29 января был произведен обмен
погибшими военными по формуле 1000 на 38.
За 2025 год, по данным МИД РФ, украинской стороне передали порядка 12 000 тел погибших военных ВСУ, России возвращено около 200 погибших солдат ВС РФ.
