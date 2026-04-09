Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих ВСУ

Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, от Киева РФ получила тела 41 российского бойца. Об этом сообщил глава российской делегации на... РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T17:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, от Киева РФ получила тела 41 российского бойца. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский."Это о соотношении потерь", - добавил он.Это уже третий обмен телами погибших военных в этом году. Предыдущий был проведен 26 февраля. Тогда Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 35 тел бойцов российской армии. До этого 29 января был произведен обмен погибшими военными по формуле 1000 на 38.За 2025 год, по данным МИД РФ, украинской стороне передали порядка 12 000 тел погибших военных ВСУ, России возвращено около 200 погибших солдат ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

