Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих ВСУ - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих ВСУ
Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих ВСУ - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих ВСУ
Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, от Киева РФ получила тела 41 российского бойца. Об этом сообщил глава российской делегации на... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T17:02
2026-04-09T17:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, от Киева РФ получила тела 41 российского бойца. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский."Это о соотношении потерь", - добавил он.Это уже третий обмен телами погибших военных в этом году. Предыдущий был проведен 26 февраля. Тогда Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 35 тел бойцов российской армии. До этого 29 января был произведен обмен погибшими военными по формуле 1000 на 38.За 2025 год, по данным МИД РФ, украинской стороне передали порядка 12 000 тел погибших военных ВСУ, России возвращено около 200 погибших солдат ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
обмен пленными, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, новости
Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих ВСУ

Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ

17:02 09.04.2026 (обновлено: 17:11 09.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, от Киева РФ получила тела 41 российского бойца. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.
"Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 погибших наших", - написал Мединский в своем канале в МАХ.
"Это о соотношении потерь", - добавил он.
Это уже третий обмен телами погибших военных в этом году. Предыдущий был проведен 26 февраля. Тогда Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 35 тел бойцов российской армии.
До этого 29 января был произведен обмен погибшими военными по формуле 1000 на 38.
За 2025 год, по данным МИД РФ, украинской стороне передали порядка 12 000 тел погибших военных ВСУ, России возвращено около 200 погибших солдат ВС РФ.
Обмен пленнымиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовости СВОНовости
 
19:01Реактивное бомбометание: в Севастополе до ночи будут слышны взрывы
18:42В России вводят новое правило для переводов по СБП
18:29Даже главой района не назначили бы: в Крыму жестко высказались о Каллас
18:13Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине
18:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
17:57В Крыму нашествие смертельно опасных пауков
17:50Кадровые ротации в Крыму: Аксенов сменил глав двух муниципалитетов
17:42Путин отменил мамам детей до 3-х лет испытательный срок
17:32Путин ввел уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа
17:27Колоссальные потери ВСУ: на фронтах спецоперации ликвидированы 1255 боевиков
17:19В Крыму прогнозируют рост турпотока на 20%
17:02Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих ВСУ
16:54В Крыму зарядили дожди: что будет с озимыми
16:47Смертельное ДТП под Симферополем: иномарка насмерть сбила водителя на обочине
16:38Участники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма
16:27Дмитрий Киселев назвал российскую экономику героической
16:18Погиб при спасении детей: в Запорожской области наградят замглавы округа
16:06На Семена Слепакова* завели уголовное дело
15:56В Севастополе проверяют свежевыловленную рыбу
15:47"СберПрайм Зеленый Марафон" пройдет 30 мая в Ялте и других городах России
Лента новостейМолния