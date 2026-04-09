https://crimea.ria.ru/20260409/reyd-v-sevastopole-snova-zakryt-1155075501.html

Рейд в Севастополе снова закрыт

Рейд в Севастополе снова закрыт - РИА Новости Крым, 09.04.2026

Рейд в Севастополе снова закрыт

В Севастополе четвертый раз за день остановлена работа морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

2026-04-09T23:27

2026-04-09T23:27

2026-04-09T23:27

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/93/1103559336_0:134:2500:1540_1920x0_80_0_0_4a8027f3f9457b7bd7331f3b12f24e8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе четвертый раз за день остановлена работа морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Общественный транспорт будет отправляться от площадей Нахимова и Захарова.До этого рейд в Севастополе в четверг был закрыт трижды. В первый раз движение остановили утром из-за неблагоприятных погодных условий. На линии были организованы компенсационные автобусы. Спустя полчаса ограничение частично сняли. Повторно сообщение ограничили на время действия воздушной тревоги. Третий раз рейд был закрыт более часа.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика