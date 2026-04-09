Реактивное бомбометание: в Севастополе до ночи будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Реактивное бомбометание: в Севастополе до ночи будут слышны взрывы
В Севастополе до позднего вечера четверга будут слышны неоднократные взрывы и стрельба. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев, пояснив, что в... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T19:01
2026-04-09T19:03
19:01 09.04.2026 (обновлено: 19:03 09.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. В Севастополе до позднего вечера четверга будут слышны неоднократные взрывы и стрельба. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев, пояснив, что в это время военные будут тренироваться уничтожать диверсантов.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", - написал он в Max.
По его словам, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
