Реактивное бомбометание: в Севастополе до ночи будут слышны взрывы

В Севастополе до позднего вечера четверга будут слышны неоднократные взрывы и стрельба. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев, пояснив, что в...

2026-04-09T19:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. В Севастополе до позднего вечера четверга будут слышны неоднократные взрывы и стрельба. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев, пояснив, что в это время военные будут тренироваться уничтожать диверсантов.По его словам, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

