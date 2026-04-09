Путин ввел уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа
Путин ввел уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа
17:32 09.04.2026 (обновлено: 17:50 09.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв геноцида и осквернение их захоронений на территории РФ или за ее пределами. Документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения внесены в статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса РФ.
Документом устанавливается уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы за уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории РФ или за пределами страны захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.

До трех лет заключения грозит за отрицание, одобрение факта геноцида советского народа и за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа.

Кроме того, 9 апреля президент подписал законы о гарантиях соцзащиты для судей в отставке в новых регионах и двойном стаже для них за работу в период СВО. Вместе с тем, изменились выплаты ушедшим в отставку судьям в России.
Кроме того, подписаны законы о финансовой господдержке малых производителей лимонадов, пресечении обращения поддельных пестицидов и агрохимикатов, а также документ, исключающий возможность размещения казначейством переплат по пенсионным взносам и закон разрешающий таксистам заключать договоры страхования на срок от одного дня.
Ранее Государственная дума РФ приняла поправку о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за одобрение геноцида советского народа.
