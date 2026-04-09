Путин отменил мамам детей до 3-х лет испытательный срок - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Путин отменил мамам детей до 3-х лет испытательный срок
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете испытательного срока на работе для женщин с детьми до трех лет. Норма вступит в силу 1 сентября 2026... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T17:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете испытательного срока на работе для женщин с детьми до трех лет. Норма вступит в силу 1 сентября 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее такой запрет был закреплен в Трудовом кодексе РФ и действовал в отношении матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет.Отмечается, что период воспитания ребенка до трех лет является для матери временем чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что изменения дополнительно защитят трудовые права молодых мам, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска.
17:42 09.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете испытательного срока на работе для женщин с детьми до трех лет. Норма вступит в силу 1 сентября 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее такой запрет был закреплен в Трудовом кодексе РФ и действовал в отношении матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет.
"Внести в абзац третий части четвертой статьи 70 ТК РФ изменение, заменив слова "до полутора лет" словами "до трех лет", - говорится в документе.
Отмечается, что период воспитания ребенка до трех лет является для матери временем чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что изменения дополнительно защитят трудовые права молодых мам, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска.
Путин дал поручения в сфере семейной и демографической политики России
