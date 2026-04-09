Путин отменил мамам детей до 3-х лет испытательный срок

Путин отменил мамам детей до 3-х лет испытательный срок - РИА Новости Крым, 09.04.2026

Путин отменил мамам детей до 3-х лет испытательный срок

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете испытательного срока на работе для женщин с детьми до трех лет. Норма вступит в силу 1 сентября 2026...

2026-04-09T17:42

2026-04-09T17:42

2026-04-09T17:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете испытательного срока на работе для женщин с детьми до трех лет. Норма вступит в силу 1 сентября 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее такой запрет был закреплен в Трудовом кодексе РФ и действовал в отношении матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет.Отмечается, что период воспитания ребенка до трех лет является для матери временем чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что изменения дополнительно защитят трудовые права молодых мам, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска.

https://crimea.ria.ru/20260211/putin-utverdil-spisok-porucheniy-v-sfere-demografii-i-semeynoy-politiki-1153136328.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), новости, семья, дети, испытательный срок