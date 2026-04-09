Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной
2026-04-09T22:06
владимир путин (политик)
перемирие
пасхальное перемирие
новости сво
россия
вооруженные силы россии
андрей белоусов
валерий герасимов
Путин объявил пасхальное перемирие с 11 апреля
22:06 09.04.2026 (обновлено: 22:25 09.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года", - сказано в сообщении.
Президент поручил министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба России Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях на этот период.
При этом российские войска должны быть готовы пресечь возможные провокации и любые агрессивные действия со стороны ВСУ, добавили в Кремле.
"Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации", - добавили в Кремле.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня в дни празднования православной Пасхи, которая в этом году отмечается 12 апреля.
Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
