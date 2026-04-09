Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной

Президент России Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 09.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Президент поручил министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба России Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях на этот период. При этом российские войска должны быть готовы пресечь возможные провокации и любые агрессивные действия со стороны ВСУ, добавили в Кремле.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня в дни празднования православной Пасхи, которая в этом году отмечается 12 апреля.Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.

