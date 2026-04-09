https://crimea.ria.ru/20260409/pravitelstvo-vydelit-45-trln-rubley-na-kosmos--1155067706.html

Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос

Правительство РФ направит около 4,5 триллиона рублей на создание собственной орбитальной станции и другие космические проекты. Об этом сообщил премьер-министр... РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T20:56

космос

новости

правительство россии

михаил мишустин

земля

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140390107_0:78:1518:932_1920x0_80_0_0_0a37d8326375592f45334fd486559dd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Правительство РФ направит около 4,5 триллиона рублей на создание собственной орбитальной станции и другие космические проекты. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.В преддверии Дня космонавтики Михаил Мишустин назвал Россию одной из ведущих космических держав и обозначил задачи, которые необходимо реализовать для укрепления этого статуса.Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание собственной орбитальной станции, разработку эффективных многоразовых ракет и другие направления. Особое внимание будет уделяться подготовке кадров.Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — государственная корпорация "Роскосмос". РИА Новости выступает ее информационным партнером.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

