Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260409/pravitelstvo-vydelit-45-trln-rubley-na-kosmos--1155067706.html
Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос
Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос
Правительство РФ направит около 4,5 триллиона рублей на создание собственной орбитальной станции и другие космические проекты. Об этом сообщил премьер-министр... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T20:56
2026-04-09T20:56
космос
новости
правительство россии
михаил мишустин
земля
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140390107_0:78:1518:932_1920x0_80_0_0_0a37d8326375592f45334fd486559dd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Правительство РФ направит около 4,5 триллиона рублей на создание собственной орбитальной станции и другие космические проекты. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.В преддверии Дня космонавтики Михаил Мишустин назвал Россию одной из ведущих космических держав и обозначил задачи, которые необходимо реализовать для укрепления этого статуса.Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание собственной орбитальной станции, разработку эффективных многоразовых ракет и другие направления. Особое внимание будет уделяться подготовке кадров.Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — государственная корпорация "Роскосмос". РИА Новости выступает ее информационным партнером.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия должна оставаться лидером в части освоения космосаРакета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома ВосточныйВ интересах Минобороны: ракету с военными спутниками запустили с Плесецка
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140390107_171:0:1518:1010_1920x0_80_0_0_51977e031b7e7433f24546ed571e7305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, новости, правительство россии, михаил мишустин, земля
Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос

В России на развитие космических проектов направят 4,5 трлн рублей - правительство

20:56 09.04.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Луна - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Правительство РФ направит около 4,5 триллиона рублей на создание собственной орбитальной станции и другие космические проекты. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.
В преддверии Дня космонавтики Михаил Мишустин назвал Россию одной из ведущих космических держав и обозначил задачи, которые необходимо реализовать для укрепления этого статуса.

"По поручению президента сформировали и с текущего года запустили профильный национальный проект с общим объемом финансирования около 4,5 трлн рублей", - приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание собственной орбитальной станции, разработку эффективных многоразовых ракет и другие направления. Особое внимание будет уделяться подготовке кадров.
"Мы по праву гордимся тем, что отечественные ученые и инженеры открыли дорогу человечеству в околоземное пространство, задав ориентиры на многие десятилетия вперед", — добавил премьер-министр.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — государственная корпорация "Роскосмос". РИА Новости выступает ее информационным партнером.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космосНовостиПравительство РоссииМихаил МишустинЗемля
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
