https://crimea.ria.ru/20260409/pravitelstvo-vydelit-45-trln-rubley-na-kosmos--1155067706.html
Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос
Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос
Правительство РФ направит около 4,5 триллиона рублей на создание собственной орбитальной станции и другие космические проекты. Об этом сообщил премьер-министр... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T20:56
2026-04-09T20:56
2026-04-09T20:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Правительство РФ направит около 4,5 триллиона рублей на создание собственной орбитальной станции и другие космические проекты. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.В преддверии Дня космонавтики Михаил Мишустин назвал Россию одной из ведущих космических держав и обозначил задачи, которые необходимо реализовать для укрепления этого статуса.Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание собственной орбитальной станции, разработку эффективных многоразовых ракет и другие направления. Особое внимание будет уделяться подготовке кадров.Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — государственная корпорация "Роскосмос". РИА Новости выступает ее информационным партнером.
космос, новости, правительство россии, михаил мишустин, земля
Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос
В России на развитие космических проектов направят 4,5 трлн рублей - правительство
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Правительство РФ направит около 4,5 триллиона рублей на создание собственной орбитальной станции и другие космические проекты. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.
В преддверии Дня космонавтики Михаил Мишустин назвал Россию одной из ведущих космических держав и обозначил задачи, которые необходимо реализовать для укрепления этого статуса.
"По поручению президента сформировали и с текущего года запустили профильный национальный проект с общим объемом финансирования около 4,5 трлн рублей", - приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.
Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание собственной орбитальной станции, разработку эффективных многоразовых ракет и другие направления. Особое внимание будет уделяться подготовке кадров.
"Мы по праву гордимся тем, что отечественные ученые и инженеры открыли дорогу человечеству в околоземное пространство, задав ориентиры на многие десятилетия вперед", — добавил премьер-министр.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — государственная корпорация "Роскосмос". РИА Новости выступает ее информационным партнером.
