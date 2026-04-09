Польша заявила о перехвате над Балтикой российского самолета Ил-20
13:51 09.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Оперативное командование ВВС Польши заявило, что польские истребители якобы перехватили в международном воздушном пространстве над Балтикой российский самолет Ил-20.

"Дежурная пара истребителей F-16 ВВС Польши успешно перехватила, визуально идентифицировала и сопроводила из зоны ответственности самолет Российской Федерации, летевший над Балтийским морем", - цитирует сообщение РИА Новости.

В Польше утверждают, что российский борт якобы выполнял "разведывательную миссию в международном воздушном пространстве". При этом польские военные признают, что самолет не нарушил воздушного пространства их страны.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
