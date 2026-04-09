Погиб при спасении детей: в Запорожской области наградят замглавы округа
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который погиб во время эвакуации детей после удара ВСУ по школе, будет представлен к награде. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Во вторник днем ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. После этого боевики атаковали машины "скорой", которые приехали для оказания помощи раненым. Всего пострадали 10 человек. Также погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который помогал эвакуировать детей.Следком России возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, боевики обстреляли территорию школы из артиллерии и атаковали ударными дронами. В результате минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили четверо учеников 6 и 9 классов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Запорожской области наградят погибшего при эвакуации детей из школы чиновника
16:18 09.04.2026 (обновлено: 16:32 09.04.2026)