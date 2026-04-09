Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260409/pogibshego-pri-spasenii-detey-zamglavy-okruga-v-zaporozhskoy-oblasti-nagradyat-1155065161.html
Погиб при спасении детей: в Запорожской области наградят замглавы округа
2026-04-09T16:18
2026-04-09T16:32
запорожская область
евгений балицкий
обстрелы всу
атаки всу
новые регионы россии
награды
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127705978_0:38:3288:1888_1920x0_80_0_0_52482e0ac6df1b86cfcd69f672abb8da.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127705978_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_0ea55e8c9f0f40f817b906303db4a4bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Погиб при спасении детей: в Запорожской области наградят замглавы округа

16:18 09.04.2026 (обновлено: 16:32 09.04.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанк Орден Мужества
 Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который погиб во время эвакуации детей после удара ВСУ по школе, будет представлен к награде. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, Александр Олегович Резниченко будет посмертно представлен к государственной награде – ордену Мужества", - написал он в MAX после церемонии прощания.
Во вторник днем ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. После этого боевики атаковали машины "скорой", которые приехали для оказания помощи раненым. Всего пострадали 10 человек. Также погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который помогал эвакуировать детей.
Следком России возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, боевики обстреляли территорию школы из артиллерии и атаковали ударными дронами. В результате минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили четверо учеников 6 и 9 классов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
