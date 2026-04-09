Перекрытие дорог и эвакуация людей - в Советском районе Крыма пройдут учения
14:49 09.04.2026 (обновлено: 15:03 09.04.2026)
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В селе Урожайное Советского района в пятницу, 10 апреля, ограничат движение транспорта и эвакуируют население в рамках антитеррористических учений. Об этом в своих соцсетях сообщил глава местной администрации Александр Харламов.
"10 апреля 2026 года в период с 9:00 до 18:00 часов на территории села Урожайного будет проведена групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка. В ходе нее будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу", - написал он.
На время учений будет ограничено движение автотранспорта, возможно перекроют движения по улицам в селе. Также запланирована учебная эвакуация населения, сообщил Харламов.
"Прошу сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, а представителей СМИ и блогосферы воздержаться от публикации непроверенной информации и размещения сведений, полученных из неофициальных источников", - обратился глава администрации.
Ранее в четверг мэр Алушты Галина Огнева сообщила, что на Южном берегу Крыма в пятницу также пройдут антитеррористические учения.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
