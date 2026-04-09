Перекрытие дорог и эвакуация людей - в Советском районе Крыма пройдут учения

В селе Урожайное Советского района в пятницу, 10 апреля, ограничат движение транспорта и эвакуируют население в рамках антитеррористических учений. Об этом в... РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T14:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В селе Урожайное Советского района в пятницу, 10 апреля, ограничат движение транспорта и эвакуируют население в рамках антитеррористических учений. Об этом в своих соцсетях сообщил глава местной администрации Александр Харламов.На время учений будет ограничено движение автотранспорта, возможно перекроют движения по улицам в селе. Также запланирована учебная эвакуация населения, сообщил Харламов.Ранее в четверг мэр Алушты Галина Огнева сообщила, что на Южном берегу Крыма в пятницу также пройдут антитеррористические учения.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

