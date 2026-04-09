Рейтинг@Mail.ru
Перекрытие дорог и эвакуация людей - в Советском районе Крыма пройдут учения - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260409/perekrytie-dorog-i-evakuatsiya-lyudey---v-sovetskom-rayone-kryma-proydut-ucheniya-1155061404.html
Перекрытие дорог и эвакуация людей - в Советском районе Крыма пройдут учения
Перекрытие дорог и эвакуация людей - в Советском районе Крыма пройдут учения - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Перекрытие дорог и эвакуация людей - в Советском районе Крыма пройдут учения
В селе Урожайное Советского района в пятницу, 10 апреля, ограничат движение транспорта и эвакуируют население в рамках антитеррористических учений. Об этом в... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T14:49
2026-04-09T15:03
крым
новости крыма
советский район
учения
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147848792_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_b1f05cbe838a43524307912e1088cf27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В селе Урожайное Советского района в пятницу, 10 апреля, ограничат движение транспорта и эвакуируют население в рамках антитеррористических учений. Об этом в своих соцсетях сообщил глава местной администрации Александр Харламов.На время учений будет ограничено движение автотранспорта, возможно перекроют движения по улицам в селе. Также запланирована учебная эвакуация населения, сообщил Харламов.Ранее в четверг мэр Алушты Галина Огнева сообщила, что на Южном берегу Крыма в пятницу также пройдут антитеррористические учения.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность региона"Калашников" представил 5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВОКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов
крым
советский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147848792_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_ce0383ae09e353529a383cd2c3e15584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, советский район, учения, безопасность республики крым и севастополя
Перекрытие дорог и эвакуация людей - в Советском районе Крыма пройдут учения

В Советском районе Крыма 10 апреля эвакуируют людей и перекроют дороги в рамках учений

14:49 09.04.2026 (обновлено: 15:03 09.04.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваУчения "Барс-Крым"
Учения Барс-Крым
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В селе Урожайное Советского района в пятницу, 10 апреля, ограничат движение транспорта и эвакуируют население в рамках антитеррористических учений. Об этом в своих соцсетях сообщил глава местной администрации Александр Харламов.

"10 апреля 2026 года в период с 9:00 до 18:00 часов на территории села Урожайного будет проведена групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка. В ходе нее будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу", - написал он.

На время учений будет ограничено движение автотранспорта, возможно перекроют движения по улицам в селе. Также запланирована учебная эвакуация населения, сообщил Харламов.

"Прошу сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, а представителей СМИ и блогосферы воздержаться от публикации непроверенной информации и размещения сведений, полученных из неофициальных источников", - обратился глава администрации.

Ранее в четверг мэр Алушты Галина Огнева сообщила, что на Южном берегу Крыма в пятницу также пройдут антитеррористические учения.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность региона
"Калашников" представил 5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВО
Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов
 
КрымНовости КрымаСоветский районУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:06На Семена Слепакова* завели уголовное дело
15:56В Севастополе проверяют свежевыловленную рыбу
15:47"СберПрайм Зеленый Марафон" пройдет 30 мая в Ялте и других городах России
15:10Иран просит "Росатом" возобновить строительство АЭС "Бушер"
15:10В Феодосии стреляют - что происходит
14:59В Муроме 30 детей и 150 взрослых попали в больницу с кишечной инфекцией
14:49Перекрытие дорог и эвакуация людей - в Советском районе Крыма пройдут учения
14:44Часть Керчи обесточена из-за аварии на сетях
14:34"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов Дагестана
14:27В Севастополе в этом году восстановят 35 памятников защитникам города
14:19Международное движение "Мемориал"* признано экстремистским
14:05Пробки в 7 баллов сковали центр Симферополя
13:58Семь человек ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области
13:51Польша заявила о перехвате над Балтикой российского самолета Ил-20
13:45Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"
13:33Из Азовского моря уходит бычок
13:19В ЛНР отменили комендантский час на Пасхальную ночь
13:11Крымский мост: после открытия проезда начали расти очереди
13:03В Кремле ответили на вопрос о пасхальном перемирии с Украиной
13:01В ВТБ назвали меры господдержки для развития ИИ-рынка
Лента новостейМолния