https://crimea.ria.ru/20260409/pered-mayskimi-vykhodnymi-sotsialnyy-fond-dosrochno-perechislit-detskie-posobiya-1155044532.html

Перед майскими выходными Социальный фонд досрочно перечислит детские пособия

29-30 апреля Социальный фонд РФ перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая. Досрочная выплата произойдет в... РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T09:42

социальный фонд россии

пособия и выплаты

новости

общество

соцзащита

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/53/1118185338_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_f02b5b3265c781ac6f55de982bf03b30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. 29-30 апреля Социальный фонд РФ перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая. Досрочная выплата произойдет в связи с майскими праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Речь идет о едином пособии на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячном пособии на ребенка военнослужащего по призыву.Ранее сообщалось, что с 1 июня жители России могут подать заявку в Социальный фонд на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми.Также отмечалось, что в Крыму с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6% материнский капитал. Также проиндексированы социальные и страховые выплаты крымчан на 5,6%.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

