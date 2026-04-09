Перед майскими выходными Социальный фонд досрочно перечислит детские пособия - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Перед майскими выходными Социальный фонд досрочно перечислит детские пособия
Перед майскими выходными Социальный фонд досрочно перечислит детские пособия
Перед майскими выходными Социальный фонд досрочно перечислит детские пособия

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. 29-30 апреля Социальный фонд РФ перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая. Досрочная выплата произойдет в связи с майскими праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о едином пособии на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячном пособии на ребенка военнослужащего по призыву.
"Зачисления идут в течение всего дня — пособия могут прийти и днем, и поздним вечером. Если родители получают пособия через Почту России, доставка идет с 3-го по 25-е число в зависимости от утвержденного графика доставки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 1 июня жители России могут подать заявку в Социальный фонд на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми.
Также отмечалось, что в Крыму с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6% материнский капитал. Также проиндексированы социальные и страховые выплаты крымчан на 5,6%.
