Пасхальное перемирие и ЧС федерального уровня в Дагестане: главное за день - РИА Новости Крым, 09.04.2026

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной с 11 апреля. Ситуацию с паводками в Дагестане и Чечне отнесли к ЧС федерального уровня... РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T22:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной с 11 апреля. Ситуацию с паводками в Дагестане и Чечне отнесли к ЧС федерального уровня. Россия и Украина провели очередной обмен телами военнослужащих. В Крыму спрогнозировали рост турпотока на 20% в этом году. Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край – погиб мужчина. Владимир Зеленский заявил о подготовке нового раунда трехсторонних переговоров. Литовского чиновника сошлют на Украину из-за слов о Крыме. Президент США Дональд Трамп пригрозил "небывалыми ударами" по Ирану в случае срыва перемирия. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин объявил пасхальное перемириеПрезидент России Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Однако российские войска должны быть готовы пресечь возможные провокации и любые агрессивные действия со стороны ВСУ, однако Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру.ЧС федерального уровня в Дагестане и ЧечнеСитуация с масштабными паводками в Дагестане и Чечне отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале.Обмен телами военныхРоссия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, от Киева РФ получила тела 41 российского бойца, сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.По его словам, данный обмен в очередной раз наглядно показывает соотношение потерь сторон конфликта.Рост турпотока в КрымРост туристического потока в Крым в 2026 году, по предварительным прогнозам, составит порядка 20%, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" глава парламента республики Владимир Константинов. И инфраструктура Крыма, по словам политика, готова к этому росту.При этом места на лето в некоторых санаториях региона уже полностью забронированы, добавил он.Атака БПЛА на КубаньВ ночь на четверг украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в поселке Саук-Дере Крымского района при падении обломков дрона погиб мужчина, стоявший на балконе многоквартирного дома.Также фрагменты уничтоженных беспилотников упали на территорию нефтебазы в Крымске. В результате пострадали три человека. Двоих госпитализировали, еще одному оказали необходимую медицинскую помощь на месте. Также произошло возгорание, которое к утру ликвидировали.Всего в результате атаки в Крымске повреждены четыре частных дома. Также четыре дома получили повреждения в хуторе Меккерстук и поселке Горно-Веселый.Зеленский анонсировал новый раунд переговоровГлава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о подготовке четвертого раунда переговоров России и Украины при участии США. Он также заявил, что пауза в переговорном процессе была связана с конфликтом на Ближнем Востоке.Сейчас Киев все еще обсуждает с американцами гарантии безопасности, но четкого решения по ним пока нет, добавил Зеленский.Скандал с литовским чиновником из-за КрымаЗамминистра здравоохранения Литвы Арномедас Галдикас отправится работать на Украину после вспыхнувшего скандала с его участием. Ранее чиновник не смог ответить на вопрос журналистов о принадлежности Крыма. В одном из интервью он заявил, что не знает, кому принадлежит полуостров.Глава минздрава Литвы Мария Якубаускене на фоне разгоревшегося скандала заявила, что отправит Галдикаса работать на Украину.Спикер парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя инцидент отметил, что профессиональный уровень чиновников в Европе безнадежно деградировал.Новые угрозы Трампа ИрануАмериканский президент Дональд Трамп пригрозил усилить атаки на Иран при срыве перемирия с Тегераном до "небывалых масштабов".По словам главы Белого дома, американские военные, а также корабли и самолеты останутся на боевых позициях до тех пор, пока Иран не выполнит все договоренности с Вашингтоном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

