Обломки БПЛА упали на нефтебазу на Кубани: пострадали три человека - РИА Новости Крым, 09.04.2026

В Крымске из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы пострадали три человека. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T09:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Крымске из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы пострадали три человека. Об этом сообщает оперштаб Кубани.К ликвидации возгорания привлекались 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России.Ранее в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при отражении атаки БПЛА в Крымском районе погиб человек, стоявший на балконе многоквартирного дома. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь, добавил Кондратьев.Также фрагменты уничтоженных беспилотников упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий, по нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет.

