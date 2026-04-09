Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА упали на нефтебазу на Кубани: пострадали три человека - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260409/oblomki-bpla-upali-na-neftebazu-na-kubani-postradali-tri-cheloveka---1155044375.html
Обломки БПЛА упали на нефтебазу на Кубани: пострадали три человека
В Крымске из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы пострадали три человека. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T09:33
краснодарский край
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
нефтебаза
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991381_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1698863bc08b4c731080b0d824efbfe1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Крымске из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы пострадали три человека. Об этом сообщает оперштаб Кубани.К ликвидации возгорания привлекались 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России.Ранее в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при отражении атаки БПЛА в Крымском районе погиб человек, стоявший на балконе многоквартирного дома. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь, добавил Кондратьев.Также фрагменты уничтоженных беспилотников упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий, по нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе атаковал машину в Брянской области - ранена женщинаВСУ атакуют Херсонщину - ранены четыре мирных жителяДроны ВСУ уничтожены над Азовским морем и регионами России
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991381_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3796cdef20a9cc0febc44c1af24cb570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
09:33 09.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Крымске из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы пострадали три человека. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"Двоих госпитализировали, еще одному оказали необходимую медицинскую помощь на месте. В результате падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое к утру ликвидировали". - проинформировали в оперштабе.
К ликвидации возгорания привлекались 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России.
Ранее в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при отражении атаки БПЛА в Крымском районе погиб человек, стоявший на балконе многоквартирного дома. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь, добавил Кондратьев.
Также фрагменты уничтоженных беспилотников упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий, по нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Краснодарский крайНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Нефтебаза
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03В Кремле ответили на вопрос о пасхальном перемирии с Украиной
13:01В ВТБ назвали меры господдержки для развития ИИ-рынка
12:57Крым занял 29 место в рейтинге региональных отделений общества "Знание"
12:50Крымский мост открыт
12:48На Крым надвигаются снегопады - новое штормовое предупреждение
12:32В Крыму ограничили вылов рыбы - с чем связан запрет
12:26Рейд в Севастополе снова закрыли
12:16Крымский мост закрыт
12:14Воздушную тревогу в Севастополе отменили
12:12Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
11:51"Калашников" представил 5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВО
11:41Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:36"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гараже
11:24Литовского чиновника сошлют на Украину из-за слов о Крыме
11:15Новости Феодосии: как ходит транспорт после перекрытия движения
10:58Новые угрозы Трампа Ирану: применят ли США ядерное оружие
10:43В Херсонской области растет активность финансовой и банковской систем
10:25В России удвоят число оснований для выдворения мигрантов
10:19В России снизилась стоимость продуктов для пасхального стола
10:13Рейд в Севастополе открыт
Лента новостейМолния