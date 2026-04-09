Обломки БПЛА упали на нефтебазу на Кубани: пострадали три человека
Обломки БПЛА упали на нефтебазу на Кубани: пострадали три человека - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Обломки БПЛА упали на нефтебазу на Кубани: пострадали три человека
В Крымске из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы пострадали три человека. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T09:33
2026-04-09T09:33
2026-04-09T09:33
краснодарский край
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
нефтебаза
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Крымске из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы пострадали три человека. Об этом сообщает оперштаб Кубани.К ликвидации возгорания привлекались 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России.Ранее в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при отражении атаки БПЛА в Крымском районе погиб человек, стоявший на балконе многоквартирного дома. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь, добавил Кондратьев.Также фрагменты уничтоженных беспилотников упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий, по нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет.
краснодарский край
краснодарский край, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), нефтебаза
Обломки БПЛА упали на нефтебазу на Кубани: пострадали три человека
На Кубани при падении обломков БПЛА на нефтебазу пострадали три человека - оперштаб