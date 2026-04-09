Новые угрозы Трампа Ирану: применят ли США ядерное оружие

Новые угрозы Трампа Ирану: применят ли США ядерное оружие - РИА Новости Крым, 09.04.2026

Новые угрозы Трампа Ирану: применят ли США ядерное оружие

Все участники конфликта на Ближнем Востоке в течение двух недель объявленного перемирия будут максимально добиваться своих целей, пока зыбкая форма этого... РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T10:58

2026-04-09T10:58

2026-04-09T10:58

иран

обострение между ираном и сша

мнения

сша

заур смирнов

политика

в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Все участники конфликта на Ближнем Востоке в течение двух недель объявленного перемирия будут максимально добиваться своих целей, пока зыбкая форма этого согласия не нарушится. Но перейти красные линии США вряд ли рискнут по ряду причин. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член Общественной палаты Республики Крым Заур Смирнов.Накануне Иран заявил, что Израиль атаковал Ливан, чем нарушил перемирие, и снова остановил движение судов через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп отреагировал угрозами в адрес Ирана, пообещав еще более мощные и масштабные атаки в случае срыва соглашения, о котором он объявил всего сутки назад.По словам Смирнова, исторический опыт показывает, что любое перемирие – это "очень зыбкая форма согласия, обреченная на то, что любая из сторон его нарушает по тем или иным причинам".Эксперт считает, что извлечь по возможности все самое нужное и возможное для себя все непосредственные участники этого конфликта будут пытаться как раз на протяжении предстоящих двух недель, отведенных на перемирие, чтобы прийти к согласию."Но я все-таки считаю, что за так называемые красные линии перехода не будет", – сказал Смирнов, имея в виду угрозу глобальной безопасности в связи с применением США ядерного оружия против Ирана.Он отметил, что даже среди экспертов бытовало мнение о том, "что Трамп может пойти вместе с Израилем на этот шаг в случае, если позиция Ирана будет максимально тверда".Связано это, по мнению Смирнова, с тем, что данный конфликт вышел далеко за рамки того, который длился между Ираном и Израилем уже очень давно. То, что происходит сейчас, замешано не только на вопросах безопасности соседних государств ближневосточного региона, к тому же вопрос касается глобальной экономики, что повышает значимость происходящего здесь для мира в разы, добавил политолог."Мы видим, что такое Ормузский пролив, хотя многие и не знали этого названия до недавнего времени, а сегодня стали понимать, что в мире существуют моменты, от которых зависит жизнь буквально каждого землянина. В данном случае это нефтяной трансфер, через который проходят крупные поставки нефтепродуктов в Европу в Азию. Плюс мы узнали, что в странах Ближнего Востока сконцентрированы крупнейшие IT-центры, на которых зиждется интернет-пространство, и удары Ирана по ним показали, что вся эта ситуация очень и очень уязвима", – прокомментировал эксперт.А если это глобальный конфликт, то завершиться на основе договоренностей двух-трех сторон он не может, делает вывод Смирнов.То, что в Белом доме реагируют на происходящее бурно, вполне можно понять, отмечает эксперт. Ведь если вице-президент США Джей Ди Вэнс – одно из первых лиц крупнейшего государства - заявляет, что Иран держит в заложниках всю мировую экономику, значит, определенных защитных целей эта исламская страна все же добилась, и американцы вынуждены подстраиваться, чего делать не умеют и не хотят.При этом Трамп к этому моменту уже осознал, что США были просто использованы Израилем против Ирана, потому еврейское государство и было отстранено Вашингтоном от переговоров, добавил он.Учитывая все вышесказанное, делать уверенные прогнозы относительно того, как будет развиваться этот конфликт в перспективе, в данный момент никак нельзя, считает политолог."Что касается прогнозов, то я бы здесь процитировал нашего президента Владимира Путина, который недавно сказал, что даже сами участники конфликта не знают, что будет в ближайшее время и чего ожидать. Ожидает весь мир. И внутри этих двух недель, я думаю, как раз и будут определены маркеры для того, чтобы можно было спрогнозировать развитие дальнейшей ситуации", – резюмировал эксперт.Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ им. Вернадского Олег Шевченко предсказал "большую схватку" между Ираном и США после сорванного перемирия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в Иране Что Россия показала своим вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузу Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан

иран

сша

иран, обострение между ираном и сша, мнения, сша, заур смирнов, политика, в мире