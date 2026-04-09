Новые угрозы Трампа Ирану: применят ли США ядерное оружие
Все участники конфликта на Ближнем Востоке в течение двух недель объявленного перемирия будут максимально добиваться своих целей, пока зыбкая форма этого... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T10:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Все участники конфликта на Ближнем Востоке в течение двух недель объявленного перемирия будут максимально добиваться своих целей, пока зыбкая форма этого согласия не нарушится. Но перейти красные линии США вряд ли рискнут по ряду причин. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член Общественной палаты Республики Крым Заур Смирнов.Накануне Иран заявил, что Израиль атаковал Ливан, чем нарушил перемирие, и снова остановил движение судов через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп отреагировал угрозами в адрес Ирана, пообещав еще более мощные и масштабные атаки в случае срыва соглашения, о котором он объявил всего сутки назад.По словам Смирнова, исторический опыт показывает, что любое перемирие – это "очень зыбкая форма согласия, обреченная на то, что любая из сторон его нарушает по тем или иным причинам".Эксперт считает, что извлечь по возможности все самое нужное и возможное для себя все непосредственные участники этого конфликта будут пытаться как раз на протяжении предстоящих двух недель, отведенных на перемирие, чтобы прийти к согласию."Но я все-таки считаю, что за так называемые красные линии перехода не будет", – сказал Смирнов, имея в виду угрозу глобальной безопасности в связи с применением США ядерного оружия против Ирана.Он отметил, что даже среди экспертов бытовало мнение о том, "что Трамп может пойти вместе с Израилем на этот шаг в случае, если позиция Ирана будет максимально тверда".Связано это, по мнению Смирнова, с тем, что данный конфликт вышел далеко за рамки того, который длился между Ираном и Израилем уже очень давно. То, что происходит сейчас, замешано не только на вопросах безопасности соседних государств ближневосточного региона, к тому же вопрос касается глобальной экономики, что повышает значимость происходящего здесь для мира в разы, добавил политолог."Мы видим, что такое Ормузский пролив, хотя многие и не знали этого названия до недавнего времени, а сегодня стали понимать, что в мире существуют моменты, от которых зависит жизнь буквально каждого землянина. В данном случае это нефтяной трансфер, через который проходят крупные поставки нефтепродуктов в Европу в Азию. Плюс мы узнали, что в странах Ближнего Востока сконцентрированы крупнейшие IT-центры, на которых зиждется интернет-пространство, и удары Ирана по ним показали, что вся эта ситуация очень и очень уязвима", – прокомментировал эксперт.А если это глобальный конфликт, то завершиться на основе договоренностей двух-трех сторон он не может, делает вывод Смирнов.То, что в Белом доме реагируют на происходящее бурно, вполне можно понять, отмечает эксперт. Ведь если вице-президент США Джей Ди Вэнс – одно из первых лиц крупнейшего государства - заявляет, что Иран держит в заложниках всю мировую экономику, значит, определенных защитных целей эта исламская страна все же добилась, и американцы вынуждены подстраиваться, чего делать не умеют и не хотят.При этом Трамп к этому моменту уже осознал, что США были просто использованы Израилем против Ирана, потому еврейское государство и было отстранено Вашингтоном от переговоров, добавил он.Учитывая все вышесказанное, делать уверенные прогнозы относительно того, как будет развиваться этот конфликт в перспективе, в данный момент никак нельзя, считает политолог."Что касается прогнозов, то я бы здесь процитировал нашего президента Владимира Путина, который недавно сказал, что даже сами участники конфликта не знают, что будет в ближайшее время и чего ожидать. Ожидает весь мир. И внутри этих двух недель, я думаю, как раз и будут определены маркеры для того, чтобы можно было спрогнозировать развитие дальнейшей ситуации", – резюмировал эксперт.Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ им. Вернадского Олег Шевченко предсказал "большую схватку" между Ираном и США после сорванного перемирия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в Иране Что Россия показала своим вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузу Иран остановил движение судов через Ормуз после атак Израиля на Ливан
"И буквально сразу после соглашения Иран заявил, что еще не все командиры получили распоряжение о перемирии. Соединенные Штаты трактуют ситуацию по-своему... Израиль заявил о претензиях с точки зрения того, что они не участвовали в переговорах. И все, в том числе ситуация в Ливане – обстрелы Израилем, говорят о том, что каждый игрок в этой ситуации будет максимально добиваться своих целей", – сказал Смирнов.
"Но мы увидели, к счастью, что этого не произошло. То есть Трамп, несмотря на многие свои достаточно непредсказуемые шаги, все-таки руководствуется позицией сохранения глобального мира. Ситуация с истечением времени ультиматума, который ставил Трамп, показала, что есть определенный здравый смысл в этом процессе", – добавил он.
"Ситуация глобальная, и выход из нее будет найден только с участием всех сторон, которые сегодня представляют в целом и мировую безопасность, и мировую экономику", - подчеркнул спикер.
"А Иран показал всему миру, что он не просто некое государство на карте планеты, а древнейшая цивилизация со своими подходами, традициями, своим духом и верой. И то, как молодежь выстраивалась в живые цепи вокруг энергообъектов, электростанций в Иране, говорит о том, что страна находится на высочайшем идеальном духовном подъеме и мотивирована дальше вести защиту, несмотря на серьезные угрозы со стороны Израиля и Соединенных Штатов", – сказал Смирнов.
