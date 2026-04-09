Новости Феодосии: как ходит транспорт после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Новости Феодосии: как ходит транспорт после перекрытия движения
2026-04-09T11:15
11:15 09.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии после происшествия в ночь на среду по-прежнему перекрыт проезд в районе улиц Федько, Геологической и Керченского шоссе, общественный транспорт также следует в объезд. Актуальную информацию в четверг разместил в своем канале в МАХ глава администрации города Владимир Ким.
"Проезд транспорта по участку улиц Федько, Геологической и Керченскому шоссе остается закрытым. Объезд осуществляется через кольцо на Владиславовку и трассу "Таврида", – проинформировал мэр города.
Через трассу "Таврида" следуют автобусы маршрутов 2К "Центр – улица Дружбы", № 4 "Феодосия (Центр) – Приморский", также действует маршрут "№ 2 "Тимирязева-Автовокзал".
Кроме того, доехать до района Ближние Камыши можно альтернативным способом – через железнодорожное сообщение, указал Ким. Он также обратился к феодосийцам с просьбой учитывать временное ограничение при планировании маршрута.
Проезд по трем улицам города перекрыли накануне утром. Причина не называется. При этом обстановка в городе спокойная, все социальные и коммерческие объекты работают в обычном режиме.
