Несломленный дух: как обороняли Севастополь в годы Крымской войны

171 года назад, 9 апреля 1855 года, вторгшиеся в Крым агрессоры начали вторую бомбардировку Севастополя в ходе событий Крымской войны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. 171 года назад, 9 апреля 1855 года, вторгшиеся в Крым агрессоры начали вторую бомбардировку Севастополя в ходе событий Крымской войны.К тому времени город русской воинской славы седьмой месяц находился в осаде. Героическую оборону Севастополя, длившуюся 349 дней, возглавляли начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Владимир Корнилов и командующий эскадрой адмирал Павел Нахимов.Первую бомбардировку города союзные войска предприняли в октябре 1854 года. Севастополь обстреливали 126 тяжелых орудий и 1340 корабельных пушек. Но защитники города проявили невероятную стойкость и мужество, и враг не смог ничего добиться.9 апреля 1855 года, на второй день православной Пасхи, агрессоры начали вторую бомбардировку. Город обстреливали около 500 орудий. Только за первый день противник выпустил 34 тысячи снарядов. Защитники города отвечали огнем из 466 стволов.Основную огневую мощь союзники обрушили четвертый и пятый бастионы, Малахов курган, Селенгинский и Волынский редуты, Камчатский люнет. Но разрушить укрепления не удалось, как и на второй день бомбардировки. Севастопольцам удавалось по ночам устранять причиненные днем при артобстрелах повреждения.Французские солдаты несколько раз пытались захватить редуты, но их атаки были отбиты. 19 апреля было объявлено временное перемирие.Всего за десять суток второй бомбардировки по Севастополю было выпущено более 160 тысяч снарядов. Артиллерия защитников города в ответ выпустила по противнику около 90 тысяч снарядов.Потери союзников составили свыше 1800 солдат и офицеров, русские потеряли почти 6000 человек.Разрушить оборонительные редуты союзникам не удалось, поэтому от штурма Севастополя союзникам пришлось отказаться.В память об историческом событии – инфографика РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

