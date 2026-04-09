"Не с теми имеют дело": почему Запад проиграет России

Появление российского ракетного фрегата в качестве корабля сопровождения нефтяных танкеров при их проходе пролива Ла-Манш после недвусмысленных угроз от... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T10:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Появление российского ракетного фрегата в качестве корабля сопровождения нефтяных танкеров при их проходе пролива Ла-Манш после недвусмысленных угроз от Великобритании убеждает в том, что никакие действия врагов России не останутся без ответа, но всему свое время. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член ОП Крыма Заур Смирнов.Как сообщила газета The Telegraph, вспомогательному кораблю британского Королевского флота RFA Tideforce накануне довелось наблюдать, как ракетный фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" сопроводил два нефтяных танкера при их прохождении через пролив Ла-Манш. Отмечалось, что "сторожевик" шел между судами, одно из которых было под российским флагом, а другое под флагом Камеруна – оба направлялись в Атлантику. Издание напомнило, что в марте премьер Великобритании Кир Стармер распорядился задерживать вблизи английских берегов силами Королевского флота все подсанкционные суда так называемого "теневого флота" России, но ни одного пока не остановили.По словам Смирнова, то, что было принято решение о патрулировании и сопровождении так называемых подсанкционных судов боевыми кораблями, – это правильно, "даже если это вызов"."Но, наверное, правильнее будет сказать – ответ", – заметил Смирнов.По его мнению, произошедшее стало своего рода сигналом Западу о том, как относится Россия к угрозам и провокациям со стороны своих недругов.Он отметил, что, несмотря на все вызовы, которые за последние четыре года принимала Россия, она не поддались ни на одну провокацию. Но безусловно, это терпение не безгранично, добавил эксперт."Мы, например, анализируя ситуацию в Иране, говорим, что это особое государство, которое, не обладая ядерным оружием, смогло найти инструменты для собственной защиты, пусть даже используя географический фактор – Ормузский пролив. А Россия – это далеко даже не Иран. И, к сожалению, наши враги, будь то Великобритания сегодня или квазигосударства в Прибалтике, забывают, с кем имеют дело", – сказал Смирнов.Он высказал уверенность в том, что никакие действия врагов России – мощного суверенного государства – не останутся без ответа, но всему свое время и свои методы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение В Кремле ответили на вопрос о пасхальном перемирии с Украиной

https://crimea.ria.ru/20250124/rossiya-adekvatno-otreagiruet-na-provokatsii-protiv-pridnestrovya--mid-1143639446.html

