Рейтинг@Mail.ru
На Семена Слепакова* завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260409/na-semena-slepakova-zaveli-ugolovnoe-delo-1155064748.html
На Семена Слепакова* завели уголовное дело
На Семена Слепакова* завели уголовное дело
иноагенты
новости
прокуратура москвы
уголовный кодекс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111407/57/1114075728_0:199:2935:1849_1920x0_80_0_0_d6cdb8e5e6c2dba2d441ec97e83f1b9a.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111407/57/1114075728_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_a7d1273f77f6bb67545b1f9e50010f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
На Семена Слепакова* завели уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента

16:06 09.04.2026
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПродюсер, сценарист и бард Семен Слепаков. Архивное фото
Продюсер, сценарист и бард Семен Слепаков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости . Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента возбуждено против Семена Слепакова*. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, где в отношении Слепакова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - говорится в сообщении ведомства.

По информации надзорного ведомства, признанный иноагентом Слепаков* дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, находясь за границей. Он распространил в соцсетях материалы без указания на статус иностранного агента.

* Признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
