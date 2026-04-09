На Семена Слепакова* завели уголовное дело
2026-04-09T16:06
На Семена Слепакова* завели уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента возбуждено против Семена Слепакова*. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, где в отношении Слепакова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - говорится в сообщении ведомства.
По информации надзорного ведомства, признанный иноагентом Слепаков* дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, находясь за границей. Он распространил в соцсетях материалы без указания на статус иностранного агента.
* Признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.
