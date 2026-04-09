https://crimea.ria.ru/20260409/na-krym-nadvigayutsya-snegopady---novoe-shtormovoe-preduprezhdenie--1155053073.html
На Крым надвигаются снегопады - новое штормовое предупреждение
На Крым надвигаются снегопады - новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 09.04.2026
На Крым надвигаются снегопады - новое штормовое предупреждение
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за надвигающегося снегопада, который прогнозируют в горах в ближайшие сутки. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T12:48
2026-04-09T12:48
2026-04-09T12:48
крым
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/12/42/124240_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5685c73612086da11062dc26d461c93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за надвигающегося снегопада, который прогнозируют в горах в ближайшие сутки. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднением движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. Спасатели призывают соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность; ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Экстренное штормовое предупреждение для Крыма: идут заморозки до -2 градусовКакая погода в Крыму будет на ПасхуКрымские горы накрыло снегом
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/12/42/124240_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82181d4994a7929186edbc4389f468c5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым
На Крым надвигаются снегопады - новое штормовое предупреждение
В Крыму объявлено экстренное предупреждение о сильных снегопадах
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за надвигающегося снегопада, который прогнозируют в горах в ближайшие сутки. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 9 апреля, в течение суток 10 апреля в горах Крыма ожидается временами сильный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололедица", - говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднением движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Спасатели призывают соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность; ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
