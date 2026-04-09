Рейтинг@Mail.ru
Мужчина погиб в ходе атаки ВСУ на Кубань - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260409/muzhchina-pogib-v-khode-ataki-vsu-na-kuban-1155040394.html
Мужчина погиб в ходе атаки ВСУ на Кубань
Один человек погиб при отражении атаки БПЛА на Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T05:58
2026-04-09T07:02
вениамин кондратьев
краснодарский край
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_54e54c6794f622c402a71d82afcd3689.jpg
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_5f8263581292e857b38541e722788c69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
При атаке ВСУ на Кубань мужчина погиб от обломков украинского беспилотника - Кондратьев

05:58 09.04.2026 (обновлено: 07:02 09.04.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб при отражении атаки БПЛА на Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В Краснодарском крае этой ночью отражают очередную атаку беспилотников. К сожалению, есть погибший", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в поселке Саук-Дере Крымского района при падении обломков дрона погиб мужчина, стоявший на балконе многоквартирного дома. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь, добавил Кондратьев.
Также фрагменты уничтоженных беспилотников упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий, по нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет.
Кроме того, по данным оперштаба Кубани, в хуторе Меккерстук Крымского района БПЛА упал на частный дом Пострадавших нет, но здание получило серьезные повреждения. Проживающая в доме семья переехала к родственникам.
Силы российской ПВО во второй половине дня среды ликвидировали 16 украинских беспилотников над Крымом, Азовским морем и еще двумя регионами России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За сутки ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую область – погибли и ранены люди
ВСУ ударили по жилым кварталам Луганска - есть раненые
Число погибших при ударе ВСУ по Запорожской области выросло до двух
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:21В Сочи ребенок упал с седьмого этажа недостроя
09:12Трамп угрожает "небывалыми ударами" при срыве соглашения с Ираном
09:03Крымский мост сейчас: обстановка на утро четверга
08:53Сообщения в поддержку СВО: аферисты придумали новую схему обмана
08:39Авария обесточила Запорожскую область
08:31Несломленный дух: как обороняли Севастополь в годы Крымской войны
08:15В Севастополе подросток на мопеде без прав пытался уйти от полиции
07:58Так говорил Степаныч: самые яркие изречения Виктора Черномырдина
07:44Эвелина Бледанс нашла новых друзей в Крыму
07:27Дроны ВСУ уничтожены над Азовским морем и регионами России
07:21Херсонская область обесточена
07:16Трамп больше не рассчитывает на помощь НАТО
07:09Дрон-камикадзе атаковал машину в Брянской области - ранена женщина
06:45Когда в Крыму наладят раздельный сбор мусора
06:28Чистый четверг – история и традиции праздника
06:08Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в апреле
05:58Мужчина погиб в ходе атаки ВСУ на Кубань
00:01Мороз с порывистым ветром и дожди со снегом: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 9 апреля
23:16Украинские беспилотники ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Лента новостейМолния