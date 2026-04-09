Мужчина погиб в ходе атаки ВСУ на Кубань

Мужчина погиб в ходе атаки ВСУ на Кубань - РИА Новости Крым, 09.04.2026

Мужчина погиб в ходе атаки ВСУ на Кубань

Один человек погиб при отражении атаки БПЛА на Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T05:58

2026-04-09T05:58

2026-04-09T07:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб при отражении атаки БПЛА на Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Глава региона уточнил, что в поселке Саук-Дере Крымского района при падении обломков дрона погиб мужчина, стоявший на балконе многоквартирного дома. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь, добавил Кондратьев.Также фрагменты уничтоженных беспилотников упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий, по нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет.Кроме того, по данным оперштаба Кубани, в хуторе Меккерстук Крымского района БПЛА упал на частный дом Пострадавших нет, но здание получило серьезные повреждения. Проживающая в доме семья переехала к родственникам. Силы российской ПВО во второй половине дня среды ликвидировали 16 украинских беспилотников над Крымом, Азовским морем и еще двумя регионами России.

краснодарский край

вениамин кондратьев, краснодарский край, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво