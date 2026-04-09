Мужчина погиб в ходе атаки ВСУ на Кубань
2026-04-09T05:58
При атаке ВСУ на Кубань мужчина погиб от обломков украинского беспилотника - Кондратьев
05:58 09.04.2026 (обновлено: 07:02 09.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб при отражении атаки БПЛА на Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В Краснодарском крае этой ночью отражают очередную атаку беспилотников. К сожалению, есть погибший", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в поселке Саук-Дере Крымского района при падении обломков дрона погиб мужчина, стоявший на балконе многоквартирного дома. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь, добавил Кондратьев.
Также фрагменты уничтоженных беспилотников упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий, по нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет.
Кроме того, по данным оперштаба Кубани, в хуторе Меккерстук Крымского района БПЛА упал на частный дом Пострадавших нет, но здание получило серьезные повреждения. Проживающая в доме семья переехала к родственникам.
Силы российской ПВО во второй половине дня среды ликвидировали
16 украинских беспилотников над Крымом, Азовским морем и еще двумя регионами России.
Читайте также на РИА Новости Крым: