Мороз с порывистым ветром и дожди со снегом: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Мороз с порывистым ветром и дожди со снегом: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Пройдут дожди, в горах со снегом. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 09.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Пройдут дожди, в горах со снегом. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
В Крыму в четверг пройдут дожди со снегом и температура воздуха от -4 до +12 градусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Пройдут дожди, в горах со снегом. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+5, днем +7…+12 градусов, в горах ночью -1…-4, днем -3…+2 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +7…+9 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит от +3 до +5 градусов, днем от +8 до +11.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
00:01Мороз с порывистым ветром и дожди со снегом: погода в Крыму в четверг
