Международное движение "Мемориал"* признано экстремистским
Верховный суд признал международное движение "Мемориал"* экстремистским
14:19 09.04.2026 (обновлено: 14:28 09.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Международное общественное движение "Мемориал"* признано Верховным судом РФ экстремистской организацией. Деятельность движения на территории России официально запрещена. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Признать международное общественное движение "Мемориал"* экстремистской организацией и запретить его деятельность и деятельность его структурных подразделений на территории РФ", – сказано в сообщении.
Суд подчеркнул, что деятельность международного общественного движения "Мемориал"* носит ярко выраженный антироссийский характер, направлена на уничтожение фундаментальных основ российской государственности, нарушение территориальной целостности, нивелирование исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей
"Под воздействием деструктивной идеологии, на которой базируется деятельность организации, ее участники совершают экстремистские преступления", – подчеркнули в суде.
Решение подлежит немедленному исполнению, добавили в оглашении.
В ноябре 2021 года Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно – в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое – в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*. Оба иска были удовлетворены, напомнили в публикации РИА Новости.
"Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* – "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации числились в реестре иностранных агентов", – добавили в сообщении.
* Движение признано иноагентом и экстремистской организацией, ликвидировано Верховным судом РФ и запрещено в России
