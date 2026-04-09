Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил об угрозе со стороны биолабораторий на Украине - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260409/medvedev-zayavil-ob-ugroze-so-storony-biolaboratoriy-na-ukraine-1155073588.html
Медведев заявил об угрозе со стороны биолабораторий на Украине
2026-04-09T20:03
2026-04-09T20:03
дмитрий медведев
украина
биологическое оружие
биолаборатории
в мире
безопасность
россия
новости
сша
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0b/1119456975_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_3aa178ced98d83e8504daa037949ab85.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0b/1119456975_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_86461aad9bb9b1bac886a674bd74d6e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Медведев заявил об угрозе со стороны биолабораторий на Украине

В ходе СВО получены доказательства создания компонентов биооружия на Украине - Медведев

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗнак радиации. Архивное фото
Знак радиации. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции были получены доказательства того, что на Украине рядом с границами РФ производились компоненты биологического оружия. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности.
"Наибольшая угроза сейчас исходит из биолабораторий на территории Украины. В ходе СВО были получены доказательства, что рядом с нашими границами фактически производились компоненты биологического оружия. Это создает крайнее серьезные, абсолютно недопустимые риски для безопасности нашей страны", - сказал Медведев.
Он отметил, что страны Запада, прежде всего, НАТО и Соединенные Штаты Америки, ведут активную биологическую деятельность во всем мире. Они сформировали сеть из более чем 300 медицинских лабораторий практически по всему свету – и в Азии, и в Африке, и в Европе. Причем работа там ведется абсолютно непрозрачно, фактически с нарушением Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия, подчеркнул замглавы Совбеза России.
"В этих центрах идет сбор биологических материалов, изучается специфика распространения вирусов и самых опасных заболеваний, применяются технологии искусственного интеллекта и синтетической биологии, которые позволяют ускорить разработку патогенов", – указал Медведев.
Он добавил, что в России создана в целом надежная система реагирования на угрозы, связанные с совершением актов биотерроризма и преднамеренном использовании биологических агентов.
"Но мы должны быть максимально внимательны, потому что такова ситуация сегодня... Работу по мониторингу и своевременному прогнозированию вызовов в этой сфере нужно вести и дальше", – отметил зампредседателя Совбеза.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дмитрий МедведевУкраинаБиологическое оружиеБиолабораторииВ миреБезопасностьРоссияНовостиСШАНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
