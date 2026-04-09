Медведев заявил об угрозе со стороны биолабораторий на Украине

2026-04-09T20:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции были получены доказательства того, что на Украине рядом с границами РФ производились компоненты биологического оружия. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности.Он отметил, что страны Запада, прежде всего, НАТО и Соединенные Штаты Америки, ведут активную биологическую деятельность во всем мире. Они сформировали сеть из более чем 300 медицинских лабораторий практически по всему свету – и в Азии, и в Африке, и в Европе. Причем работа там ведется абсолютно непрозрачно, фактически с нарушением Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия, подчеркнул замглавы Совбеза России.Он добавил, что в России создана в целом надежная система реагирования на угрозы, связанные с совершением актов биотерроризма и преднамеренном использовании биологических агентов."Но мы должны быть максимально внимательны, потому что такова ситуация сегодня... Работу по мониторингу и своевременному прогнозированию вызовов в этой сфере нужно вести и дальше", – отметил зампредседателя Совбеза.

