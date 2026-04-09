Ливадийский дворец обновляет экспозиции – что сделано и что впереди
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк"Белый бал" в Ливадийском дворце в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Научные сотрудники Ливадийского дворца-музея разработали Научную концепцию развития учреждения, которая включает в себя и масштабную реэкспозицию. Что запланировано в ее рамках и когда задуманное может быть реализовано – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор дворца-музея Лариса Ковальчук.
"Все знают, что музей работает по двум основным экспозициям – это "Романовы в Крыму" и "Ялтинская конференция 1945 года". По этим двум основным направлениям музей продолжит работать, но реэкспозиция все же пройдет: в частности, это пополнение музейного фонда", –говорит Ковальчук.
По ее словам, в прошлом году республика уже профинансировала закупку новых мемориальных музейных предметов – большая работа была проведена с антикварами и коллекционерами. В итоге в музей вернулись старинные иконы и посуда.
"На самом деле, это дорогое удовольствие. И еще предметы возвращаются совершенно уникальным образом, или происходит какое-то чудо. Например, дарители вернули две парных вазы. Когда-то мы нашли в фондах музея фотографию, подтверждающую, что вот именно эти вазы стояли в будуаре императриц. Прошло 95 лет и вазы вернулись на свои места. Это очень волнительно", – привела пример директор музейного учреждений.
Всего музей приобрел более 60 мемориальных предметов, в том числе посвященных Крымской конференции. С появлением новых экспонатов в экскурсионный рассказ внесли изменения. В перспективе, по словам Ковальчук, музей ожидает масштабная реэкспозиция – речь идет о максимально возможном восстановлении мемориальных комнат дворца, но точные ее сроки пока не определены.
"Самое главное, что в нашем музее есть фонды, есть фотографии, есть с чего взять это все. Нам очень хочется максимально наполнить музейное пространство мемориальными комнатами. То есть мы не будем какую-то революцию проводить. Нет, мы будем дополнять, мы будем углублять, мы будем через предметы рассказывать, что было. Все собираем по крупицам, и нам это, слава Богу, пока удается", – говорит гостья эфира.
