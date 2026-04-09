Литовского чиновника сошлют на Украину из-за слов о Крыме
Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене отправит своего заместителя Арномедаса Галдикаса работать на Украину из-за отказа отвечать на вопрос о... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T11:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене отправит своего заместителя Арномедаса Галдикаса работать на Украину из-за отказа отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает портал Литовского радио и телевидения (LRT).Ранее в одном из интервью чиновник заявил, что не знает, кому принадлежит Крымский полуостров. А после критики со стороны литовской общественности, заявил, что Украине.Политолог и журналист Юрий Светов ранее заявлял, что во всем политическом мире были ошарашены поистине фантастической историей возвращения Крыма в Россию, которая стала возможной благодаря поразившему даже россиян единению крымчан. В итоге вопрос "Чей Крым?" стал проверочным тестом на определение признаков "свой – чужой" и остается им по сей день.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Литовского чиновника сошлют на Украину за слова о принадлежности Крыма
