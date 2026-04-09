Крымский мост сейчас: обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Крымский мост сейчас: обстановка на утро четверга
Крымский мост сейчас: обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Крымский мост сейчас: обстановка на утро четверга
Крымский мост сейчас открыт для проезда и работает в штатном режиме, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T09:03
2026-04-09T09:03
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда и работает в штатном режиме, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в национальном мессенджере Мах.Крымский мост — это стратегический объект, транспортные средства, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка на утро четверга

Крымский мост сейчас - обстановка с очередями на утро четверга

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда и работает в штатном режиме, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в национальном мессенджере Мах.
"По состоянию на 9 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Крымский мост — это стратегический объект, транспортные средства, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
КрымНовости КрымаКрымский мостСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКерчьТамань
 
