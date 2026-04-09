Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга

У Крымского моста к вечеру четверга сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи.

2026-04-09T18:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру четверга сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в национальном мессенджере Мах.Мост был закрыт в четверг в 12:15. Параллельно в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Ограничение продлилось полчаса, после чего с обеих сторон скопились пробки. Постепенно очереди сокращались и к 17:00 полностью исчезли. Спустя час со стороны Керчи снова образовался небольшой автомобильный затор.Со стороны Тамани въезд в Крым свободен.Крымский мост — это стратегический объект, транспортные средства, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

