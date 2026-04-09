Крымский мост: после открытия проезда начали расти очереди

Крымский мост сейчас открыт для проезда, после возобновления движения с обеих сторон начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 09.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда, после возобновления движения с обеих сторон начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в национальном мессенджере Мах.Транспортный переход был закрыт в 12:15. Параллельно в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Ограничение продлилось полчаса, после чего мост открыли для проезда.Крымский мост — это стратегический объект, транспортные средства, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

