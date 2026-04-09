https://crimea.ria.ru/20260409/krymskie-dizaynery-okazalis-sredi-liderov-s-samymi-vysokimi-zarplatami-1155044207.html

Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами

Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами - РИА Новости Крым, 09.04.2026

Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами

Крымские дизайнеры вошли в пятерку лидеров по средним зарплатам в России в январе. Их доход, по подсчетам экспертов, составил 663 тысячи рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T21:52

2026-04-09T21:52

2026-04-09T21:52

зарплата

россия

рейтинг

новости

работа

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_c5f9ef69df15d5882a36baabd47b6fc3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Крымские дизайнеры вошли в пятерку лидеров по средним зарплатам в России в январе. Их доход, по подсчетам экспертов, составил 663 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.Кроме того, в пятерку лидеров вошли занятые на производствах автотранспорта, прицепов и полуприцепов в Ингушетии – в среднем они получали в начале года 836 тысяч рублей. Сотрудники предприятий по добыче нефти и нефтяного газа на Сахалине получали около 747 тысяч рублей. А оказывающие вспомогательные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения в Бурятии получали в январе 684 тысячи рублей.В десятку также вошли управляющие фондами в Тверской области – 661 тысяча рублей, денежные посредники на Чукотке 650 тысяч, занятые подбором персонала для компаний на Сахалине - 637 тысяч, сотрудники организаций по аренде и лизингу оборудования в Бурятии - 587 тысячи, а также занятые на добыче газа на Сахалине - 562 тысячи рублей , добавили в материале."Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в январе получали 103,6 тысячи рублей", – уточнили в публикации.Ранее сообщалось, что в Крыму отмечается рост заработной платы. По итогам 2025 года средние зарплаты крымчан составили более 63 тысяч рублей. Вместе с тем, уровень безработицы в регионе сравнялся со средним значением по стране – 2,2%.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарплата, россия, рейтинг, новости, работа