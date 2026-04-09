https://crimea.ria.ru/20260409/krymskie-dizaynery-okazalis-sredi-liderov-s-samymi-vysokimi-zarplatami-1155044207.html
Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами
Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами
Крымские дизайнеры вошли в пятерку лидеров по средним зарплатам в России в январе. Их доход, по подсчетам экспертов, составил 663 тысячи рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T21:52
2026-04-09T21:52
2026-04-09T21:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Крымские дизайнеры вошли в пятерку лидеров по средним зарплатам в России в январе. Их доход, по подсчетам экспертов, составил 663 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.Кроме того, в пятерку лидеров вошли занятые на производствах автотранспорта, прицепов и полуприцепов в Ингушетии – в среднем они получали в начале года 836 тысяч рублей. Сотрудники предприятий по добыче нефти и нефтяного газа на Сахалине получали около 747 тысяч рублей. А оказывающие вспомогательные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения в Бурятии получали в январе 684 тысячи рублей.В десятку также вошли управляющие фондами в Тверской области – 661 тысяча рублей, денежные посредники на Чукотке 650 тысяч, занятые подбором персонала для компаний на Сахалине - 637 тысяч, сотрудники организаций по аренде и лизингу оборудования в Бурятии - 587 тысячи, а также занятые на добыче газа на Сахалине - 562 тысячи рублей , добавили в материале."Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в январе получали 103,6 тысячи рублей", – уточнили в публикации.Ранее сообщалось, что в Крыму отмечается рост заработной платы. По итогам 2025 года средние зарплаты крымчан составили более 63 тысяч рублей. Вместе с тем, уровень безработицы в регионе сравнялся со средним значением по стране – 2,2%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что повлияло на февральскую инфляцию в КрымуНазваны регионы РФ с самыми высокими зарплатами – на каком месте КрымПромышленное производство Крыма выросло в 2,5 раза с 2014 года
зарплата, россия, рейтинг, новости, работа
Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами
Дизайнеры в Крыму получают среднюю зарплату в районе 660 тысяч рублей – статистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Крымские дизайнеры вошли в пятерку лидеров по средним зарплатам в России в январе. Их доход, по подсчетам экспертов, составил 663 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
"Дизайнеры в Крыму получали в среднем 663 тысячи рублей. Самые высокие средние зарплаты в России в январе получали перестраховщики в Приморском крае – 1,9 миллиона рублей", – сказано в сообщении.
Кроме того, в пятерку лидеров вошли занятые на производствах автотранспорта, прицепов и полуприцепов в Ингушетии – в среднем они получали в начале года 836 тысяч рублей. Сотрудники предприятий по добыче нефти и нефтяного газа на Сахалине получали около 747 тысяч рублей. А оказывающие вспомогательные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения в Бурятии получали в январе 684 тысячи рублей.
В десятку также вошли управляющие фондами в Тверской области – 661 тысяча рублей, денежные посредники на Чукотке 650 тысяч, занятые подбором персонала для компаний на Сахалине - 637 тысяч, сотрудники организаций по аренде и лизингу оборудования в Бурятии - 587 тысячи, а также занятые на добыче газа на Сахалине - 562 тысячи рублей , добавили в материале.
"Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в январе получали 103,6 тысячи рублей", – уточнили в публикации.
Ранее сообщалось, что в Крыму отмечается рост заработной платы
. По итогам 2025 года средние зарплаты крымчан составили более 63 тысяч рублей. Вместе с тем, уровень безработицы в регионе сравнялся со средним значением по стране – 2,2%.
Читайте также на РИА Новости Крым: