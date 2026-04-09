Рейтинг@Mail.ru
Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260409/krymskie-dizaynery-okazalis-sredi-liderov-s-samymi-vysokimi-zarplatami-1155044207.html
Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами
Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами
Крымские дизайнеры вошли в пятерку лидеров по средним зарплатам в России в январе. Их доход, по подсчетам экспертов, составил 663 тысячи рублей. РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T21:52
2026-04-09T21:52
зарплата
россия
рейтинг
новости
работа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_c5f9ef69df15d5882a36baabd47b6fc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Крымские дизайнеры вошли в пятерку лидеров по средним зарплатам в России в январе. Их доход, по подсчетам экспертов, составил 663 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.Кроме того, в пятерку лидеров вошли занятые на производствах автотранспорта, прицепов и полуприцепов в Ингушетии – в среднем они получали в начале года 836 тысяч рублей. Сотрудники предприятий по добыче нефти и нефтяного газа на Сахалине получали около 747 тысяч рублей. А оказывающие вспомогательные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения в Бурятии получали в январе 684 тысячи рублей.В десятку также вошли управляющие фондами в Тверской области – 661 тысяча рублей, денежные посредники на Чукотке 650 тысяч, занятые подбором персонала для компаний на Сахалине - 637 тысяч, сотрудники организаций по аренде и лизингу оборудования в Бурятии - 587 тысячи, а также занятые на добыче газа на Сахалине - 562 тысячи рублей , добавили в материале."Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в январе получали 103,6 тысячи рублей", – уточнили в публикации.Ранее сообщалось, что в Крыму отмечается рост заработной платы. По итогам 2025 года средние зарплаты крымчан составили более 63 тысяч рублей. Вместе с тем, уровень безработицы в регионе сравнялся со средним значением по стране – 2,2%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что повлияло на февральскую инфляцию в КрымуНазваны регионы РФ с самыми высокими зарплатами – на каком месте КрымПромышленное производство Крыма выросло в 2,5 раза с 2014 года
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_c13127f03fccb408b094cb1abf893f9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зарплата, россия, рейтинг, новости, работа
Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами

Дизайнеры в Крыму получают среднюю зарплату в районе 660 тысяч рублей – статистика

21:52 09.04.2026
 
© Министр имущественных и земельных отношений Республики КрымДеньги и калькулятор
Деньги и калькулятор
© Министр имущественных и земельных отношений Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Крымские дизайнеры вошли в пятерку лидеров по средним зарплатам в России в январе. Их доход, по подсчетам экспертов, составил 663 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
"Дизайнеры в Крыму получали в среднем 663 тысячи рублей. Самые высокие средние зарплаты в России в январе получали перестраховщики в Приморском крае – 1,9 миллиона рублей", – сказано в сообщении.
Кроме того, в пятерку лидеров вошли занятые на производствах автотранспорта, прицепов и полуприцепов в Ингушетии – в среднем они получали в начале года 836 тысяч рублей. Сотрудники предприятий по добыче нефти и нефтяного газа на Сахалине получали около 747 тысяч рублей. А оказывающие вспомогательные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения в Бурятии получали в январе 684 тысячи рублей.
В десятку также вошли управляющие фондами в Тверской области – 661 тысяча рублей, денежные посредники на Чукотке 650 тысяч, занятые подбором персонала для компаний на Сахалине - 637 тысяч, сотрудники организаций по аренде и лизингу оборудования в Бурятии - 587 тысячи, а также занятые на добыче газа на Сахалине - 562 тысячи рублей , добавили в материале.
"Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в январе получали 103,6 тысячи рублей", – уточнили в публикации.
Ранее сообщалось, что в Крыму отмечается рост заработной платы. По итогам 2025 года средние зарплаты крымчан составили более 63 тысяч рублей. Вместе с тем, уровень безработицы в регионе сравнялся со средним значением по стране – 2,2%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ЗарплатаРоссияРейтингНовостиработа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:35Массированный удар нанесен по объекту энергетики в Запорожской области
23:27Рейд в Севастополе снова закрыт
22:54Пасхальное перемирие и ЧС федерального уровня в Дагестане: главное за день
22:14В какие цвета можно красить яйца на Пасху – ответ священника
22:06Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной
21:53Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
21:52Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами
21:35Иран потребует компенсацию от США и Израиля – верховный лидер
21:24Более 26 миллионов россиян установили самозапрет на выдачу кредитов
21:11Как отпразднуют Пасху в Новом Херсонесе - программа
20:56Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос
20:53Воздушная тревога в Севастополе отменена
20:36Идиотизм пропагандистов: эксперт о "буферной зоне" РФ в Винницкой области
20:30В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:24Россияне досрочно получат майскую пенсию
20:21ВСУ ударили реактивными снарядами по Брянской области – есть жертвы
20:03Медведев заявил об угрозе со стороны биолабораторий на Украине
19:56Ливадийский дворец обновляет экспозиции – что сделано и что впереди
19:35В Феодосии дорога к детскому саду "ушла" под воду
19:19Дворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие Крыма
Лента новостейМолния