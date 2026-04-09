Крым занял 29 место в рейтинге региональных отделений общества "Знание" - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Крым занял 29 место в рейтинге региональных отделений общества "Знание"
Крым занял 29 место в рейтинге региональных отделений общества "Знание" - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Крым занял 29 место в рейтинге региональных отделений общества "Знание"
По итогам 2025 года региональное отделение Российского общества "Знание" Республика Крым заняла 29 место среди 89 субъектов. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T12:57
2026-04-09T12:57
российское общество "знание"
крым
новости крыма
сергей аксенов
культура
история
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. По итогам 2025 года региональное отделение Российского общества "Знание" Республика Крым заняла 29 место среди 89 субъектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма отметил важность разнообразности аудитории на лекциях регионального общества. В том числе это военнослужащие, участники и ветераны специальной военной операции, студенты и школьники."В целом, считаю, деятельность организации в Крыму востребована, необходимо продолжать развивать и поддерживать стремление людей к знаниям, повышению своего интеллектуального и культурного уровня", - резюмировал Сергей Аксенов.Ранее Сергей Аксенов заявил, что ряд крымских вузов сегодня выполняет задачи, поставленные Минпромом и Минобороны России, и Крым является одной из перспективных площадок для испытаний и эффективных решений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
российское общество "знание", крым, новости крыма, сергей аксенов, культура, история
Крым занял 29 место в рейтинге региональных отделений общества "Знание"

Крым занял 29 место в рейтинге отделений общества "Знание" среди регионов страны

12:57 09.04.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкКартинная галерея им. И.К. Айвазовского
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. По итогам 2025 года региональное отделение Российского общества "Знание" Республика Крым заняла 29 место среди 89 субъектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Результат достойный, но в то же время есть куда стремиться. В Крыму запрос на просветительскую деятельность большой, а потребность в мероприятиях, в ходе которых раскрываются смыслы как исторических событий, так и происходящего сегодня в стране и мире, только возрастает", - написал в МАХ Аксенов.
Глава Крыма отметил важность разнообразности аудитории на лекциях регионального общества. В том числе это военнослужащие, участники и ветераны специальной военной операции, студенты и школьники.
"В целом, считаю, деятельность организации в Крыму востребована, необходимо продолжать развивать и поддерживать стремление людей к знаниям, повышению своего интеллектуального и культурного уровня", - резюмировал Сергей Аксенов.
Ранее Сергей Аксенов заявил, что ряд крымских вузов сегодня выполняет задачи, поставленные Минпромом и Минобороны России, и Крым является одной из перспективных площадок для испытаний и эффективных решений.
Российское общество "Знание"КрымНовости КрымаСергей АксеновКультураИстория
 
